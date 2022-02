Trzy źródła: Inwazja Rosji na Ukrainę rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Izrael rozpoczął ewakuację

Administracja USA uważa, że rosyjski prezydent Władimir Putin podjął decyzję, by przeprowadzić atak przeciwko Ukrainie, i zakomunikował to siłom zbrojnym.

Informację tę reporter publicznej telewizji PBS Nick Schifrin na Twitterze. Do inwazji miałoby dojść w przyszłym tygodniu.

Schifrin podał, że informację taką usłyszał z trzech zachodnich źródeł związanych z obronnością.

„Oficjele USA oczekują okropnej, krwawej kampanii, która rozpocznie się dwoma dniami bombardowania i walki elektronicznej, po czym ma dojść do inwazji z możliwym celem zmiany władz” – napisał dziennikarz.

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me. — Nick Schifrin (@nickschifrin) February 11, 2022

US officials anticipate a horrific, bloody campaign that begins with two days or aerial bombardment and electronic warfare, followed by an invasion, with the possible goal of regime change. — Nick Schifrin (@nickschifrin) February 11, 2022

Biały Dom: jeśli dojdzie do rosyjskiej inwazji, zacznie się od bombardowania i ostrzału rakietowego

– Nie wiemy, co się zdarzy, ale ryzyko rosyjskiej inwazji jest na tyle wysokie, że dla obywateli USA przyszedł moment na opuszczenie Ukrainy – powiedział w piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Jak dodał, ofensywa prawdopodobnie zacznie się od bombardowań z powietrza.

Sullivan zastrzegł, że USA nie są przekonane, czy Rosja podjęła już decyzję o ataku, ale informacje wywiadowcze wskazują na wysokie ryzyko „poważnych działań zbrojnych”.

– Nie ma jeszcze decyzji ws. aktywacji sił szybkiego reagowania NATO. Prezydent Biden miał dziś okazję rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO Stoltenbergiem na ten temat, ale decyzja w sprawie aktywacji tych sił nie została dotąd podjęta – dodał Sullivan, relacjonując przebieg rozmowy przywódców USA i państw NATO i UE, w tym Polski.

Jak dodał, ewentualne siły wysłane na wschodnią flankę NATO nie zostaną użyte do walki z Rosją na Ukrainie.

Sullivan studził także doniesienia reportera Schifrina. – Nie mówimy, że Putin podjął już decyzję (…) Nie wiemy, czy Putin podjął decyzję, ale jest znaczące ryzyko, że podejmie ją wkrótce – podkreślił.

Dodał, że Rosja „mocno przygląda się” możliwości stworzenia pretekstu do inwazji na Ukrainę.

Izrael. MSZ zapowiedziało ewakuację rodzin personelu dyplomatycznego na Ukrainie

Izraelskie MSZ poinformowało w piątek, że rodziny personelu dyplomatycznego na Ukrainie zostaną ewakuowane z powodu zagrożenia wojną. Jednocześnie wezwano Izraelczyków do unikania podróży na Ukrainę, a przebywających w tym kraju do powrotu do ojczyzny.

W oświadczeniu MSZ czytamy, że „w związku z pogarszającą się sytuacją na Ukrainie MSZ radzi obywatelom izraelskim przebywającym na Ukrainie rozważenie powrotu, a w każdym razie powstrzymanie się od zbliżania się do miejsc-punktów zapalnych”. „Ministerstwo zaleca również, by obywatele Izraela planujący przyjazd na Ukrainę rozważyli powstrzymanie się od tego w obecnym czasie” – zaznaczono.

Oprócz ostrzeżenia o podróży minister spraw zagranicznych Jair Lapid postanowił zarządzić ewakuację rodzin izraelskich dyplomatów na Ukrainie.

Do tej pory w ambasadzie zarejestrowało się 4 tys. Izraelczyków przebywających w tym kraju – podał portal kanału 12. telewizji.

Żydowskie organizacje charytatywne z Wielkiej Brytanii i USA opracowują z izraelskimi „zespołami ds. bezpieczeństwa” plany ewakuacji ukraińskich Żydów z kraju w przypadku rosyjskiej inwazji – informował portal Jewish News.

„Plany obejmują określone miasta, grupy wiekowe, środki transportu, trasy i miejsca docelowe, zarówno w krajach europejskich, jak i w Izraelu” – podał londyński portal, zaznaczając, że nie publikuje żadnych szczegółów proponowanej operacji, by nie zaszkodzić jej realizacji.

Obecnie na Ukrainie społeczność żydowska może liczyć nawet 200 tys. osób.