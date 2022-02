Maryla Rodowicz ma niepełnosprawne dziecko z Danielem Olbrychskim?! „Świadkowie widzieli, jak oddała je do DOMU DZIECKA”!

Czy Maryla Rodowicz ma niepełnosprawne dziecko z Danielem Olbrychskim? Przez lata wokół królowej polskiego popu narosło wiele mitów. Ta plotka jest jednak jedną z najbardziej szokujących legend na temat piosenkarki. Diwa postanowiła ją skomentować.

Maryla Rodowicz miała wielu kochanków i wcale tego nie ukrywa. Jednym z nich był – żonaty wówczas – aktor Daniel Olbrychski. Wokół romansu celebrytów narosło wiele mitów, a jeden z nich mówi, że owocem związku było niepełnosprawne dziecko.

Rodowicz miała oddać niepełnosprawne dziecko Olbrychskiego do domu dziecka prowadzonego przez siostry zakonne na Podkarpaciu.

Królowa polskiej muzyki pop odniosła się do tych szokujących plotek w rozmowie z czasopismem „Machina”.

– [Boję się] Pająków, ale myszy już na przykład nie. I okrutnych plotek. Takich jak ta, która ostatnio do mnie dotarła. Rzekomo w latach 70. miałam niepełnosprawne dziecko z Olbrychskim i oddałam je do domu dziecka. Dowiedziałam się również na stronie kafeteria.pl, że są świadkowie. Czy pani da wiarę? Jedna osoba napisała, że siostra jej matki pracuje w tym domu dziecka i widziała, że ja tam przyjeżdżałam, ale bardzo rzadko. A to dziecko ma wodogłowie i ta ‚siostra jej matki’ widziała, jak ono ciągle w oknie stoi. No ludzie – oburzyła się Maryla Rodowicz.

Piosenkarka powiedziała, że w niektóre plotki, które powstały na jej temat, uwierzyła nawet jej najbliższa rodzina.



– […] Kiedyś dzwoni do mnie mama i prosi, żebym nie nosiła pieniędzy w siatce na warzywa! Dowiedziała się, że ktoś mnie widział na ulicy z ażurową siatką, z której wypadały pieniądze. Byli naoczni świadkowie – wspomniała diwa.

