Mieszkańcy nie chcą punktu testowania

Bielańskie radne w imieniu mieszkańców Wólki Węglowej napisały do dzielnicowego ratusza prośbę o przeniesienie mobilnego punktu pobrań wymazowych przy ulicy Estrady w inne miejsce. Urzędnicy nie chcą tego zrobić.

Punkt pobrań przy ulicy Estrady 13D, przy stacji Orlen, który wykonuje wymazy mieszkańcom podjeżdżających samochodami działa od listopada 2021 roku.

Ustawiające się w kolejce auta blokują wąską ulicę, na której jest duży ruch – obok znajduje się szkoła. Mieszkańcy apelują o przeniesienie punktu w inne miejsce. W ich imieniu do bielańskiego ratusza zwrócił się bielańskie radne Joanna Radziejewska i Iwona Walentynowicz.

„Mieszkańcy zgłaszają problemy z usytuowaniem punktu pobrań wymazowych ze względu na codzienne blokowanie ulicy Estrady kolejką samochodów czekająca na wjazd do wykonania testu. Od listopada 2021 roku dojazd z ulicy Wólczyńskiej do skrzyżowania z ulicą Arkuszową zajmuje niekiedy nawet godzinę, co znacznie wydłuża mieszkańcom dojazd do pracy i szkoły” – napisała w interpelacji bielańska radna Iwona Walentynowicz.

„Biorąc pod uwagę sąsiedztwo szkoły i fakt, że rodzice przywożący dzieci na zajęcia również parkują przy stacji Orlen, umiejscowienie punktu pobrań wymazów jest wysoce niekorzystne. Poza tym rodzice wyrażają obawę o bezpieczeństwo swoich dzieci, które ze względu na bliskość szkoły, gromadzą się na parkingu przed i po zajęciach” – dodała.

Radne zwróciły się z pytaniem „o możliwość wyboru innej lokalizacji dla mobilnego punktu pobrań na Wólce Węglowej na bardziej przyjazne dla mieszkańców osiedla”.

W odpowiedzi zarząd dzielnicy Bielany poinformował, że mobilny punkt wymazowy nie znajduje się na obszarze zarządzanym administracyjnie przez Dzielnicę Bielany, lecz przez sąsiadującą gminę Izabelin.

„Niemniej jednak Zarząd Dzielnicy Bielany skontaktował się z osobą odpowiedzialną za ww. punkt i zaproponował inną dogodniejszą lokalizację na terenie Wólki Węglowej, otrzymując jednocześnie informację zwrotną o potrzebie i konieczności posiadania punktu wymazowego na terenie gminy Izabelin, ponieważ w tym obszarze takiego punktu Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada” – napisał zastępca burmistrza Bielan Andrzej Malina.

„Zarząd Dzielnicy uzyskał również informację o braku dogodnej lokalizacji o dużej powierzchni na terenie gminy Izabelin, która umożliwiłaby otwarcie mobilnego punktu pobrań wymazów” – dodał.

Zaznaczył też, że właściciel punktu wymazowego zobowiązał się do zwiększenia liczby pracowników pobierających materiał do badania celem zmniejszenia kolejki do punktu, a co za tym idzie odkorkowania ulicy.