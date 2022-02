Władze Paryża zakazały demonstracji na rzecz noszenia hidżabów w zawodach sportowych

Wyznawcy islamu chcieli zorganizować we francuskiej stolicy demonstrację na rzecz zezwolenia na noszenie chust islamskich przez sportowców płci żeńskiej. Chodziło zwłaszcza o piłkarki nożne. Prefektura Paryża jednak manifestacji zakazała.

Manifestacja miała być rodzajem happeningu, a zwolenniczki noszenia chust islamskich chciały rozegrać mecz piłki nożnej o 16:30 na Esplanadzie Inwalidów, w centrum miasta, niedaleko gmachu parlamentu. Przewidziano też wiec.

W sprawie noszenia hidżabów w czasie rozgrywek sportowych we Francji trwa dyskusja i sprawa trafiła nawet do tutejszej Rady Stanu. Francuska Federacja Piłki Nożnej jednak noszenia chust w czasie meczów zabrania.

Prefektura paryska wskazała w komunikacie prasowym opublikowanym we wtorek 8 lutego, że manifestacja będzie zakazana, ponieważ „może spowodować zakłócenia porządku publicznego”. Prefekt wskazał, że wydarzenie może przyciągnąć także przeciwników noszenia hidżabów we Francji i może dojść do zamieszek.

W tym samym komunikacie dodano: „organizatorzy tej demonstracji roszczą sobie prawo do noszenia podczas rozgrywek piłkarskich chusty islamskiej zwanej „hidżabem”, co jest praktyką zakazaną przez przepisy Francuskiego Związku Piłki Nożnej”. Komunikat wskazał także na kontekst polityczny, przedwyborczy i międzynarodowy zaplanowanego wydarzenia.

Zakaz zirytował organizatorów meczu na Esplanadzie. Oświadczyli, że panie w hidżabach „zagrają bez względu na wszystko”. Argumenty wysuwane przez prefekta uznano za skandaliczne i oparte na „rasistowskich uprzedzeniach”. Kolektyw wystąpił też do sądu, aby zakwestionować „arbitralną, niesprawiedliwą i całkowicie nieproporcjonalną” decyzję prefektury.

🚨 Rendez-vous Mercredi 9 février, à 16h30, pour le Match Retour sur l’Esplanade des Invalides, juste à côté de l’Assemblée Nationale. #SportPourToutes #LaissezNousJouer #LetUsPlay pic.twitter.com/oj6bNN4QbX — Les Hijabeuses (@leshijabeuses) February 6, 2022

Źródło: BFM TV