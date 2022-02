Tragedia na drodze. Za kierownicą 12-latek z Polski

Irlandzka policja poinformowała o tragicznym wypadku drogowym. Czołowo zderzyły się samochód osobowy z ciężarówką. Na miejscu zginął kierowca osobówki, którym okazał się pochodzący z Polski… zaledwie 12-letni chłopak.

Do wypadku doszło ok. 2 w nocy z czwartku na piątek na krajowej drodze N21 w pobliżu miejscowości Adare, w hrabstwie Limerick, w południowo-zachodniej Irlandii.

Nie wiadomo na razie, dlaczego w Wiktor Ch. samodzielnie, w środku nocy prowadził należący do jego rodziców samochód Nissan Qashqai, ani czy jego rodzice wiedzieli o tym fakcie.

Wskutek zderzenia chłopiec zginął na miejscu, natomiast kierowca ciężarówki, mężczyzna w wieku ok. 40 lat, nie doznał poważniejszych obrażeń, ale jest w szoku.

Policja apeluje do świadków zdarzenia lub osób, które mogą mieć na nagraniach z wideorejestratorów, prowadzony przez chłopca samochód, o to, żeby się do niej zgłosiły.

Według irlandzkich mediów, Wiktor Ch. wraz z rodzicami od kilku lat mieszkał w miejscowości Newcastle West w południowo-zachodniej Irlandii.