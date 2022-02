Sommer: Trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać tych bandytów!

Szanowni Czytelnicy!

💥 Mamy nowy numer Najwyższego Czasu! 07-08 (2022). Jest już do kupienia w Internecie i w dobrych punktach prasowych!

👉 XXX. rocznica powstania „Najwyższego CZASU!” minęła dwa lata temu. Dwukrotnie zablokował nam ją wyrobiony politycznie wirus kowida. W końcu jednak i polityczny wirus zdaje się odpuszczać, więc robimy XXX-lecie po raz trzeci. I, mam nadzieję, tym razem na pewno dojdzie ono do skutku.

Zapraszam więc już 26 i 27 marca do naszej stałej miejscówki, czyli Centralnej Biblioteki Rolniczej (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi) przy warszawskim Krakowskim Przedmieściu 66.

Pierwszy dzień, sobota, będzie poświęcony rocznicowym wspominkom, ale także przyszłości naszego środowiska – wystąpią Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Sławomir Mentzen, Rafał Ziemkiewicz – a ja poprowadzę debatę i prezentację naszych byłych i obecnych autorów.

Drugi dzień, niedziela, upłynie pod znakiem premiery filmu „Jedwabne. Prawdziwa historia” – po pokazie filmu przeprowadzę z Grzegorzem Braunem dyskusję na temat kłamstwa jedwabieńskiego, przy pomocy którego doprowadzono do oskarżenia Polaków o zbrodnię, której nie popełnili.

👉 W tym tygodniu, też tradycyjnie, uruchomimy zrzutkę na koszty imprezy, którą jeszcze bardziej tradycyjnie organizuje nasza Fundacja Najwyższy CZAS. To właśnie dzięki niej i Państwa wpłatom udało się dokonać przełomowych badań dotyczących zbrodni w Jedwabnem, opublikować dwie książki rozwiązujące tę sprawę oraz sfinansować film, którego premiera odbędzie się w trakcie konferencji.

👉 W minionym tygodniu dotarła do nas z drukarni książka Razprozaka „Manifest antykomunistyczny”.

Szczerze polecam tę pozycję – to świetny podręcznik do dyskusji z lewakami, zawiera zestaw argumentów zupełnie nie do obalenia, w dodatku podanych w dowcipny sposób. Tę książkę po prostu powinien mieć każdy prawicowiec.

👉 Teraz zabieramy się za kolejny tytuł: słynny „Raport inżyniera Zadrożniaka”. Są spore problemy techniczne z jego przygotowaniem, niemniej trzeba zatrzymać powódź zielonych kłamstw, która nas zalewa.

Śp. inżynier Zadrożniak zadał sobie trud, by te wszystkie bzdury podliczyć i wykazać czarno na białym, jak wielką ściemą chcą nas teraz obarczyć finansowo w imię zielonej ideologii. To naprawdę wygląda na skok na kasę XXI wieku. Trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać tych bandytów. Myślę, że uda się opublikować „Raport…” pod koniec marca, choć na konferencję pewnie z nim nie zdążymy.

👉 Drodzy Czytelnicy, zaczyna się okres składania zeznań podatkowych oraz decydowania o zawartym w zeznaniu 1 proc. podatku PIT na OPP. Serdecznie proszę o wsparcie nim Fundacji Najwyższy CZAS!

W minionym roku pokazaliśmy, jak skuteczne są nasze działania. W roku bieżącym planujemy inaugurację instytutu naukowego Polska. Wolność oraz realizację filmu dokumentalnego o Stanisławie Michalkiewiczu, którego produkcja ruszy zaraz po naszej rocznicowej konferencji. Nikt za nas tego wszystkiego przecież nie zrobi!

Niestety znowu nam się to przytrafiło! Kolejny kanał został zdemonetyzowany. W tej sytuacji zapraszamy do zasubskrybowania TOMASZ SOMMER O.