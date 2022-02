Szpryca zabrała mu igrzyska. Adam Kszczot kończy karierę

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich średniodystansowców Adam Kszczot ogłosił w poniedziałek zakończenie kariery. 32-letni lekkoatleta zaskoczył swoją decyzją całe środowisko sportowe.

„Coś się kończy coś się zaczyna, postanowiłem zakończyć zawodową karierę” – ogłosił na swoim profilu na Facebooku dwukrotny wicemistrz świata na 800 m.

Dodał, że w jego życiu zaczyna się nowy etap, w którym w domu spędzi znacznie więcej czasu niż przez całe swoje dotychczasowe życie.

„Nie będzie to trudne, bo zwyczajowo byłem poza domem przez prawie 250 dni w roku. Moi najbliżsi nie mogą się doczekać, ja również i to jest główny powód podjętej przeze mnie decyzji” – wyjaśnił.

Zaznaczył, że chciałby od teraz zawsze mieć przy sobie żonę i dzieci, ale trenując nie jest to optymalne dla wykonania planu treningowego, a finansowo niemożliwe do udźwignięcia.

„Dzieci są małe tylko raz, to zdanie często do mnie wraca w myślach” – tłumaczył.

„Kolejnym powodem są pogarszające się relacje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, a to w obliczu argumentu rodziny znacząco ułatwia decyzje” – przyznał we wpisie.

Karierę oficjalnie zakończy po sezonie halowym.

Po zejściu z bieżni lekkoatleta zamierza współpracować z biznesem, propagować hipoksję, czyli nowoczesną formę treningu umożliwiającą ćwiczenia przy ograniczonej ilości tlenu, co symuluje trening wysokogórski. Ma też udzielać się w internetowym serwisie dla biegaczy.

Zapowiedział również napisanie książki i aktywne prowadzenie swojej strony internetowej.

Sukcesy Kszczota

32-letni Kszczot jest srebrnym medalistą mistrzostw świata w biegu na 800 m z Pekinu (2015) i Londynu (2017). To także trzykrotny mistrz Europy i multimedalista mistrzostw świata i Starego Kontynentu w hali. Pod dachem zdobył m.in. trzy złote medale ME i jeden MŚ. Startował na igrzyskach w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016). W obu przypadkach dotarł do półfinału.

We wspaniałej karierze Kszczota zabrakło „kropki nad i” – olimpijskiego medalu. Wielu liczyło, że po krążek uda się sięgnąć podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Niestety, lekkoatleta musiał zrezygnować ze startu, a jedną z przyczyn były powikłania po szczepieniu przeciwko covidowi, które uniemożliwiły 32-latkowi przygotowania do najważniejszej imprezy sportowej.