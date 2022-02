Zjednoczenie Narodowe (RN) Marine Le Pen utraciło jedynego senatora

Francuska partia narodowa RN traci kolejnego polityka i jest to w dodatku jedyny jej przedstawiciel w Senacie. W czasie wywiadu w telewizji CNews Stéphane Ravier, jedyny senator Zjednoczenia Narodowego, ogłosił, że przyłącza się do Erica Zemmoura i jego Rekonkwisty.

To cała seria dość bolesnych dla kandydatki tej partii na prezydenta Marine Le Pen dezercji. W ostatnim czasie odeszło już do obozu jej prawicowego rywala kilku polityków.

Teraz Ravier zadeklarował, że będzie wspierać „Erica Zemmoura w kampanii prezydenckiej” i dodał, że jest przekonany, że to on jest politykiem, który zjednoczy prawicę. Ravier to były radny Marsylii i mer VII dzielnicy tego miasta.

Poinformował, że złożył swój podpis poparcia pod kandydaturą Marine Le Pen, ale odchodzi ze Zjednoczenia Narodowego. Decyzja nie jest zaskoczeniem, bo już w czwartek 10 lutego ogłosił, że wycofuje się z władz partii, po konflikcie z doradcą Marine Le Pen.

Wcześniej podobny krok podjęli m.in. Jérôme Rivière, szef grupy eurodeputowanych RN i inny tej partii eurodeputowany Gilbert Collard. Obydwaj wsparli Zemmoura. Zdenerwowana ucieczkami Le Pen przed udaniem się na szczyt prawicy w Hiszpanii, apelowała nawet, by politycy jej partii przestali stosować islamską taktykę Takijji, czyli ukrywania prawdziwych poglądów.

Dodajmy, że takie wolty nie są jednak tylko specjalnością polityków RN. Wybór pomiędzy Le Pen a Zemmourem to dalej wybór pomiędzy pewnymi opcjami prawicowymi. Tymczasem ostatnio w podobny sposób trwa osłabianie kandydatki centrum Valerie Pecresse. Ci wbijają jej niemal nóż w plecy, uciekając do obozu… Macrona. Władza i przywileje są kuszące. Na prawicy chodzi jednak bardziej o spory ideowe…

