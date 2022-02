Aktor osobiście sprawdzał przepustki covidowe widzom w teatrze

Znany włoski aktor Enrico Lo Verso osobiście sprawdzał przepustki Covid-19 widzom wchodzącym do teatru w regionie Umbria. – Bezpieczeństwo musi być zawsze na pierwszym miejscu, jeśli chcemy odzyskać normalność wizyty w teatrze – tłumaczył artysta.

Lo Verso przyjechał do teatru w Citta di Castello, by zagrać w sztuce na motywach powieści „Jeden, nikt i sto tysięcy” Luigiego Pirandello.

Na spektakl-wydarzenie w mieście sprzedane zostały wszystkie bilety: łącznie ponad 250 – podały lokalne media.

Aktor przed wejściem na scenę teatru Illuminati postanowił poznać widzów i zrobił to w oryginalny sposób; stanął w drzwiach i telefonem komórkowym z zainstalowaną aplikacją sprawdzał wszystkim przepustki covidowe.

– Choć może wydawać się to uciążliwe i trzeba mieć cierpliwość, by postać trochę w kolejce, warto, jeśli w zamian będziemy mieli wolność robienia tego, co lubimy – mówił Enrico Lo Verso, znany z wielu ról teatralnych, a także filmowych. Zagrał między innymi w filmach „Hudson Hawk”, „Hannibal” czy w serialu „Nędznicy”.

Aktor-kontroler przyznał, że jest bardzo zadowolony z tego, że zobaczył wielu młodych widzów przybyłych na spektakl.

Aby wejść we Włoszech do teatru trzeba mieć tzw. Super Green Pass, czyli wzmocnioną przepustkę Covid-19, wystawioną na podstawie szczepienia lub wyleczenia.

Źródło: PAP