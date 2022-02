Andrusiewicz mówi o czwartej dawce szczepionki na covid w Polsce

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, na konferencji prasowej mówił m.in. o czwartej dawce szczepionki na covid.

– Porównując kolejne tygodnie, mamy obecnie spadki rzędu 35%. Mamy tylko jedno województwo, które obecnie notuje minimalne wzrosty. To województwo kujawsko-pomorskie, które w ostatnim tygodniu ma średnio 2% wzrostu. Pozostałe województwa notują już dość duże spadki – stwierdził Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej w MZ.

– 36 tysięcy zleceń z POZ za ostatnią dobę, a jeszcze tydzień temu to było ponad 50 tysięcy. Ostatniej doby mamy wykonane 108 tysięcy testów, kiedy tydzień temu to było 138 tysięcy. Cały czas nam spada, co niezwykle istotne, liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego – mówił dalej.

Omikron w Polsce

– Zbliżamy się już do 100% objęcia wersją Omikron populacji Polski. W tej chwili mamy ponad 16 tysięcy przypadków sekwencjonowania właśnie wirusa w wersji Omikron, co stanowi 95,6% wszystkich sekwencjonowanych przypadków w Polsce. Nieuchronnie zbliżamy się do 100%, czyli zapanowania wirusa w wersji Omikron w całej populacji – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

– W tej chwili tych subwariantów 675 przypadków to wariant BA2 i 275 przypadków wariant BA3, czyli łącznie 950 przypadków. Nie są to warianty ani bardziej zakaźne na chwilę obecną ani bardziej zjadliwe, nie stanowią żadnego zagrożenia – mówił dalej pisowski polityk.

– Te oba warianty nie stanowią żadnego poważniejszego zagrożenia, jaki stanowi dzisiaj wariant podstawowy Omikron, czyli BA1 – podkreślił.

Czwarta dawka szczepionki w Polsce?

– Nie ma jednoznacznego przekonania co do podawania czwartej dawki. Cały czas trwają badania kliniczne, świat obserwuje to, co się dzieje w zakresie badań klinicznych. Na dziś nie ma żadnej rekomendacji co do podawania czwartej dawki, poza osobami, które mają ułomny system odpornościowy – zaznaczył Andrusiewicz.