Dziambor do Kraski: WON za Don

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska radzi Polakom, by przyzwyczaili się do niektórych pandemicznych obostrzeń, bo te zostaną z nami jeszcze długo.

Wiceszef resortu zdrowia w rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreślił, że „pewne nawyki, pewne zasady, do których już jesteśmy przyzwyczajeni, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka, to powinno z nami zostać, może nie na zawsze, ale na pewno na dłuższy okres czasu”.

W jego ocenie takie działania są skuteczne i zasad tych należy przestrzegać.

Koronawirus tak łatwo nie odejdzie z naszej codzienności, więc chyba musimy się nauczyć z nim na co dzień żyć” – zaznaczył.

Odnosząc się do przebiegu pandemii w najbliższych miesiącach, przekazał, że według prognoz Ministerstwa Zdrowia na początku lub w połowie marca przypadków zakażenia będzie mniej. Dodał, że także osób, które muszą być hospitalizowane, będzie mniej.

Jednocześnie przypomniał, że w okresie wiosny była zawsze kolejna fala pandemii, latem sytuacja się stabilizowała, a na jesieni znowu zwiększała się liczba zakażeń.

– Trudno wyrokować, co będzie na jesieni, czy będzie nowy mutant – ocenił.

Słowa wiceministra resortu dowodzonego przez Adama Niedzielskiego skomentował na Twitterze poseł Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i lider struktur partii KORWiN na Kaszubach.

– Minister Kraska, jeden z głównych architektów pandemicznego szaleństwa, powiedział dziś, że chce trwać w owym szaleństwie do końca. Przyzwyczaił się, biedaczysko, ofiara własnej propagandy, do swojej klatki. Ani odrobinę nie jest mi go żal. Kraska – won za Don! – napisał w mediach społecznościowych wolnościowiec z Gdyni.