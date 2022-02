Ich ceny zwalają z nóg. Oto lista dziesięciu NAJDROŻSZYCH win na świecie

Najdroższe nie znaczy najlepsze. Niektóre z win z listy „10 najdroższych” mają jednak po prostu wartość kolekcjonerską i pewnie butelki i tak nie zostaną szybko otwarte.

Wysoka cena idzie w parze z wysoką jakością, ale nie tylko… Na cenę wina składają się jak na każdy produkt, koszty produkcji, ale też ziemia, winorośl, rok, przechowywanie. Wreszcie prawo podaży i popytu, ale i moda.

Top 10 antologii najdroższych dotychczas win świata zaczynamy od końca.

„Dziesiątkę” zamyka „Egon Muller – Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese – Mosel 2017”. Sprzedany za skromną sumę 20 836 euro Riesling to arcydzieło sygnowane piórem winiarza, który stał się prawdziwą gwiazdą w Niemczech.

Wyprzedza go „Liber Pater 2015”. To butelka Bordeuax sprzedana za 30 000 euro z najdroższego rocznika Loïca Pasqueta. Ten produkuje swoje wina z nieszczepionych winorośli i zapomnianych już odmian winogron.

Na pozycji 8 jest „Henri Jayer – Richebourg Grand Cru 1985”. Produkt jednego z najbardziej legendarnych winiarzy Burgundii. Jego wina są podobno „mityczne” i sprzedawane po bardzo wysokich cenach. Najdroższe kupiono za 46 818 euro.

Pozycja 7 to „Chateau Yquem” – Sauternes z 1811 roku. To jedna z najsłynniejszych domen na całym świecie. Rocznik 1811 tego słodkiego wina został sprzedany na aukcji 200 lat później za 85 000 euro.

„Anatoile Vercel” z 1774 zajmuje miejsce 6. Wino z Jury, której produkty nie są przecież wysoko cenione. Tutaj liczy się jednak rocznik. Żółte wina Jury to jednak szczególna kategoria, dojrzewają przez 6 lat i 3 miesiące. Najstarszym winem na świecie jest właśnie wino żółte, które sprzedaje się po 103 000 euro za butelkę.

Na 5. miejscu jest „Penfoldy”, rocznik 2004, wino z Australii. To specjalna edycja jednej z najbardziej znanych w tym kraju winnic. Wino robione jest z bardzo starych winorośli Cabernet Sauvignon. Specjalna edycja sprzedawana jest za 136 000 euro.

Tuż za podium jest „Château Lafite Rothschild” – Pauillac 1869. Od 1855 klasyfikowana jako Grands Crus Classés. Chateau należy do rodziny Rothschildów i samo w sobie jest legendą. To jedne z najlepszych win Bordeaux, doskonałe do długiego przechowywania. Rocznik 1889 sprzedano na aukcji za 198 695 euro.

Brązowy medal i trzecie miejsce należy w tej klasyfikacji do „Château Cheval Blanc” – Saint-Émilion, rocznik 1947. Kolejne wino z Bordeaux, ale z prawego brzegu Żyrondy, gdzie króluje szczep Merolot. Château Cheval Blanc to legenda, a za tą butelkę o pojemności 6 litrów zapłacono 259 125 euro.

Wiceliderem klasyfikacji najdroższych win jest butelka z domeny „Romanée Conti 1945” z Burgundii. Zaważył wyjątkowy rocznik i znaczenie historyczne daty. 482 000 euro było rekordową sumą za butelkę aż do roku 2018.

Wtedy pojawił się kosmiczny „Chateau Petrus 2000” (Pomerol) z winnicy niedaleko Saint-Émilion. Tutaj zaważyły jednak nie walory smakowe, ale to, że ta butelka odbyła podróż w… kosmos. Grawitacja miała nadać jej nową treść smakową. Na razie nie została jeszcze sprzedana, ale będzie to najdroższa butelka na świecie, bo cena aukcyjna zaczyna się od… 830 000 euro.

Źródło: Ouest France