Jeszcze jego tam brakowało. Do Rosji jedzie prezydent TEGO kraju [VIDEO]

Tak to się dziwnie składa, że kiedy do Moskwy lecą Macron, czy Scholz to są „mediatorami”, a kiedy leci Orban lub Bolsonaro to podobno po to, by niemal wspierać Putina. AFP sugeruje, że Stany Zjednoczone wpływały na odwołanie tej wizyty. W sobotę 12 lutego Bolsonaro potwierdził jednak wylot i jak kpiąco zauważa AFP, polecił się… Bogu.

Wizyta ma potrwać od wtorku do czwartku 17 lutego. Tłumaczy się ją tym, że chociaż wymiana handlowa pomiędzy Rosją i Brazylią nie jest zbyt duża, to „Brazylia w dużej mierze zależy od nawozów importowanych z Rosji”.

Wartość wymiany handlowej rosyjsko-brazylijskiej oceniano w 2021 roku na sumę 7,29 mld USD. Nawozy stanowią około 60 procent rosyjskiego eksportu i są ważne dla brazylijskiego rolnictwa. Jair Bolsonaro dodał, że w jego delegacji znajdzie się „grupa ministrów”, a wśród poruszonych tematów będą projekty energetyczne, dotyczące obrony i właśnie rolnictwo.

Brazylia opowiada się za „dialogiem” w kryzysie rosyjsko-ukraińskim. 11 lutego z okazji 30-lecia nawiązania stosunków z Ukrainą, brazylijskie MSZ wystosowało szereg ciepłych słów pod adresem Kijowa.

