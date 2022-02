Pielęgniarki w Australii wyszły na ulice. Chodzi o politykę rządu ws. służby zdrowia w „pandemii” [VIDEO]

Jak podał australijski serwis abc.net.au, największy wiec odbył się w Sydney, gdzie protestujący dotarli pod budynek parlamentu stanowego.

Australijska komisja ds. stosunków branżowych zakazała strajków na wniosek rządu stanowego. Na dyżurach pozostał w czasie demonstracji podstawowy personel, aby zapewnić opiekę najbardziej potrzebującym pacjentom.

Poniedziałkowe rozmowy między związkiem zawodowym pielęgniarek a stanowym ministrem zdrowia Bradem Hazzardem nie zakończyły impasu w negocjacjach dotyczących wynagrodzeń i poziomu zatrudnienia w szpitalach. Ministerstwo zdrowia Nowej Południowej Walii przyznało, że personel szpitali „pracował niestrudzenie podczas dwóch lat pandemii Covid-19”.

Związek zawodowy pielęgniarek i położnych przekazał, że zainteresowanie ich problemami nastąpiło za późno.

„Personel szpitali jest przepracowany i zestresowany, i to po prostu nie jest w porządku. Nie prosimy o wiele, prosimy, aby było uczciwie” – powiedziała jedna z uczestniczek demonstracji, pielęgniarka Kathy Triggol.

„Toniemy… tonęliśmy przez długi czas, a koronawirus jedynie pomógł unaocznić, że system opieki zdrowotnej po prostu nie działa. Pielęgniarkom i położnym nie jest łatwo zostawiać pacjentów, to naprawdę rozrywa nam serca” – skomentowała położna Emma Gedge.

Protestujący chcą podwyżek płac i ustawowego wprowadzenia odpowiednich proporcji personelu szpitali w stosunku do przebywających w nich chorych. Taka zasada obowiązuje już w stanach Queensland i Wiktoria.

Thousands of striking caregivers and midwives have demonstrated all the way to Parliament in #Sydney , #Australia , to demand better working conditions and protest the lack of staff to care for patients.

