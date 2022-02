Sukces Konfederacji. Ustawa „tanie paliwo” przechodzi dalej [VIDEO]

– Komisja Ustawodawcza z pozytywną opinią wysyła ustawę Konfederacji do marszałek Elżbiety Witek – informuje na Twitterze Artur Dziambor z partii KORWiN. Projekt Konfederacji doprowadziłby do obniżenia ceny litra benzyny PB95 do 4,08 zł, a oleju napędowego do 4,50 zł.

– Liczymy na szybkie wprowadzenie ustawy pod obrady Sejmu. Najbliższe posiedzenie już za tydzień – pisze na Twitterze Artur Dziambor, lider struktur partii KORWiN na Kaszubach.

Przedstawiciele Konfederacji zaprezentowali projekt nazwany „Tanie paliwo” jeszcze w październiku ubiegłego roku.

Szczegóły projektu ustawy „Tanie Paliwo” przedstawił jego autor mec. Witold Stoch z partii KORWiN.

– Po pierwsze to obniżka VAT-u na paliwo do 15 proc. (z 23 proc.), po drugie, to obniżka stawek akcyzy, aby akcyza w przypadku benzyny PB95 wynosiła nie więcej niż 10 proc. ceny paliwa na stacji (teraz 25,4 proc.), obniżka opłaty paliwowej, którą PiS podwyższało już dwa razy w ciągu swoich rządów, tak, aby stanowiła ona jedynie 1,7 proc. ceny paliwa (teraz 2,9 proc.), a także likwidacja opłaty emisyjnej (teraz 1,3 proc. ceny paliwa), której nie było przez wiele lat, a została wprowadzona przez rząd PIS (w 2019 r.) – wyliczał mec. Stoch.

