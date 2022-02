Dziambor MIAŻDŻY „Polski Ład” i PiS. „Dzięki Wam Polacy dowiedzieli się…” [VIDEO]

Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i lider partii KORWiN na Kaszubach, wypunktował z mównicy sejmowej rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz tzw. nowy „Polski Ład”.

– Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, ja chciałem powiedzieć, że dzięki wam, dzięki waszej działalności, Polacy w tym roku dowiedzą się, już się dowiedzieli po części, ale niektórzy dowiedzą się za tydzień, co to jest PIT 2. Polacy też dowiadują się wreszcie, co to jest inflacja i jaki wpływ na tę inflację ma rząd, co może zrobić, co zrobił źle – powiedział Artur Dziambor z mównicy sejmowej.

– Polacy dowiadują się też, co znaczą „stopy procentowe” i na czym polega Rada Polityki Pieniężnej i o czym ona decyduje. Polacy też dowiadują się, że pan Glapiński to nie jest tylko kolega Jarosława Kaczyńskiego. On rzeczywiście wpływa na nasze życie, na naszą majętność, na nasze możliwości rozwoju jakoś – mówił dalej korwinista.

– Dzięki wam Polacy przez łzy dowiadują się, jakim jesteście beznadziejnym rządem i jak źle poszło wasze zarządzanie – uważa poseł z Gdyni.

– Powinniście się z tego „Nowego Ładu” najszybciej jak się da wycofać. Po prostu powiedzieć „przepraszamy”. I spadajcie – zakończył swoje wystąpienie Artur Dziambor.

Polski Ład:

Źródło: NCzas