Konfederacja staje w obronie medyków. „Stop przymusowi szczepień” [VIDEO]

– Wam drodzy medycy obiecujemy, że jako Konfederacja podejmiemy wszelkie starania, by i was z tej rządowej pułapki wydobyć – zapowiedziała Marta Czech podczas konferencji prasowej Konfederacji. Prawicowa opozycja nie chce zgodzić się na przymus szczepień.

– Z końcem ubiegłego roku rząd zapowiedział przymus tak zwanych szczepień na Covid-19 wobec trzech grup społecznych, grup zawodowych, a mianowicie przymus wobec medyków, wobec mundurowych i wobec nauczycieli – mówiła Czech podczas konferencji Konfederacji w Sejmie.

– Ta zapowiedź to zaledwie jeden z pokracznych, ale i całkiem niebezpiecznych, władzy obok choćby druku 1449, czy tak zwanych „lex Hoc” czy „lex konfident”, pomysłów mających na celu ograniczenie podstawowych wolności Polaków – powiedziała polityk Konfederacji.

Czech stwierdziła, że „za woalem rzekomej dbałości o nasze zdrowie, władza próbuje forsować takie pomysły jak, nie tyle obowiązek, co przymus wspomnianych przeze mnie tak zwanych szczepień na Covid-19 oraz przymus testowania pracowników pod bardzo poważnymi sankcjami”.

Wśród sankcji Czech wymienia „wprowadzenie 30-dniowej kwarantanny – miesięcznego aresztu domowego”. – To wprowadzenie policji sanitarnej, to wprowadzenie poważnych administracyjnych kar do 30 tysięcy złotych za tak zwane, uwaga, kłamstwo covidowe. Cóż za nowomowa. To wprowadzenie kar finansowych do 15 tysięcy złotych dla pracowników wobec pracodawców i współpracowników za brak testowania się na Covid-19 co 48 godzin – wymieniła polityk Konfederacji.

Czech stwierdziła, że gdyby nie opór Konfederacji, to „te legislacyjne chimery byłyby dziś częścią naszej rzeczywistości”. Polityk przypomniała, że te pomysły miały być finansowane przez władzę „z naszego wspólnego przecież budżetu”.

– Wam drodzy medycy obiecujemy, że jako Konfederacja podejmiemy wszelkie starania, by i was z tej rządowej pułapki wydobyć – powiedziała Czech.

Mec. Jakub Kalus, ekspert prawny Konfederacji, nazwał pomysł przymuszania medyków do szczepień „bublem prawnym”.



– Państwo polskie stało się państwem bezprawia, niesprawiedliwości i dyskryminacji – stwierdził Jakub Kulesza – szef koła Konfederacji, członek prezydium partii KORWiN i były prezes Stowarzyszenia KoLiber.

– Ten rząd odpowiada za 180 tys. dodatkowych zgonów, które miały miejsce przez ten poprzedni rok – powiedział wolnościowiec.

Korwinista stwierdził, że „rząd pomimo ustępującej epidemii Covid-19 zamierza jeszcze bardziej pogrążać system ochrony zdrowia walcząc z samymi medykami”.

– Walcząc z lekarzami, z pielęgniarkami, zmuszając ich do okazywania certyfikatów covidowych. Jak to się skończy? Prawdopodobnie jeszcze większą zapaścią i jeszcze większą epidemią zgonów, spowodowaną brakami kadrowymi – przewiduje poseł partii KORWiN.

Kulesza stwierdza, że „ten przymus jest całkowicie bezprawny” – I pokazują to efekty mojej interwencji poselskiej – nie jednej, nie dwóch, nie kilkunastu, nie kilkudziesięciu, tylko już kilkuset w całej Polsce. W całej Polsce moje biuro poselskie na wniosek obywateli interweniuje w różnych instytucjach w reakcji na groźby zwalniania z pracy pracowników – w tym lekarzy i pielęgniarki – przez dyrektorów i prezesów szpitali – powiedział szef koła Konfederacji.

Korwinista zaznacza, że takie działania, oparte na nadinterpretacji rozporządzenia ministra zdrowia, nie mają podstaw prawnych.