Londyn po brexicie podejmuje współpracę zbrojeniową z Japonią

Europejski program Future Air Combat System [SCAF] dotyczący myśliwca nowej, 6. generacji został zawieszony. Jednak jego brytyjski odpowiednik, Tempest, wciąż się rozwija, a Londyn znalazł partnera w Tokio…

Określany jako Next-Generation Fighter (NGF), załogowy samolot bojowy miał być przystosowany do działania razem z rojem bezzałogowców w ramach tzw. systemu uzbrojenia następnej generacji (Next-Generation Weapon System, NGWS). To miał być wstęp do przyszłego lotniczego systemu bojowego, który by obejmował bezzałogowy statek latający o dużej długotrwałości lotu (MALE), trudno wykrywalny bojowy bsl, przyszłe pociski manewrujące oraz samoloty wcześniejszych generacji.

Krajem wiodącym rozwoju projektu miała być Francja i Dassault. W projekcie udział brały także Niemcy i Hiszpania. Brytyjczycy ogłosili jednak swój lotniczy Brexit jeszcze przed prawdziwym Brexitem i zaprezentowali makietę Tempesta oraz program konkurencyjny.

Znaleźli kooperanta w Japonii. Ponad dwa miesiące temu Brytyjczycy (Rolls Royce) zawarli porozumienie z Tokio na wspólne opracowanie silnika turboodrzutowego, wspólnego dla Tempesta i przyszłego japońskiego samolotu bojowego F-3 (poprzednio pod nazwą FX) produkowanego przez koncern Mitsubishi.

Teraz firma Heavy Industries w Londynie ogłosiła podpisanie kolejnego porozumienia torującego drogę do partnerstwa z przemysłem japońskim. Chodzi o wspólny projekt zestawu do walki elektronicznej o nazwie „Jaguar”. To technologia wykrywania częstotliwości radiowych, która ma pozwolić siłom zbrojnym na lepsze wykrywanie przyszłych zagrożeń w powietrzu, na lądzie i morzu oraz blokowanie technologii inwigilacji.

Po stronie brytyjskiej prace nad „Jaguarem” zostaną powierzone firmie Leonardo UK w Edynburgu i ruszą w kwietniu. Program ma potrwać 5 lat. Po stronie japońskiej rozwojem systemów elektroniki do samolotu F-3 mają się zająć firmy Fujitsu i Toshiba.

Jeremy Quin, brytyjski sekretarz stanu ds. zamówień wojskowych wyraził nadzieję na nową dynamikę rozwoju nowoczesnych systemów i zaawansowanych technologii w kooperacji z Tokio. W rozwoju programu Tempest biorą udział Leonardo UK, BAE Systems, Rolls Royce i MBDA UK. Kooperują tu także firmy z Włoch i Szwecji.

Źródło: Zone Miliatire