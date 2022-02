Na Zachodnim Brzegu wojsko Izraela zastrzeliło Palestyńczyka

Ministerstwo w krótkim oświadczeniu, nie precyzuje okoliczności incydentu ani tożsamości ofiary. Według agencji zginął Nehad Barghouthi, lat 19.

Świadkowie twierdzą, że starcia wybuchły, gdy armia wkroczyła do Nabi Saleh, wioski znanej z oporu przeciwko izraelskiej okupacji. Młodzi ludzie obrzucili żołnierzy kamieniami.

AFP zwróciła się o potwierdzenie tej informacji w Jerozolimie, a armia izraelska obiecała, że te informacje zweryfikuje.

Napięcie w tych okolicach utrzymywało się od niedzieli wieczorem. Powodem niepokojów było zastrzelenie innego 17-letniego Palestyńczyka, Mohameda Abou Salaha, który zmarł w wyniku odniesionych ran.

Zachodni Brzeg to terytorium palestyńskie okupowane przez Izrael od 1967 roku. Regularnie wybuchają tam starcia z armią izraelską. Najczęstsze przyczyny to protesty wobec izraelskiej kolonizacji i aresztowań Palestyńczyków przez izraelskie siły bezpieczeństwa.

Na Zachodnim Brzegu mieszka około 2,9 miliona Palestyńczyków i 475 000 żydowskich osadników. Wszystkie postawione tam przez nich osiedla są uważane za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

