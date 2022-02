Nadciągają wichury. Polscy Łowcy Burz ostrzegają! „Należy oczekiwać powstania dużych szkód”

„Polscy Łowcy Burz” ostrzegają w swoich mediach społecznościowych przed nadchodzącymi wichurami. Na ten moment trudno powiedzieć, w który region Polski żywioł uderzy najmocniej. Pod uwagę brane są różne warianty.

Nad Polskę zbliżają się dwa niże – Dudleu i Eunice. Silnie powieje w w czwartek, w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę.

Jak silny będzie wiatr? „Według najnowszych wyliczeń numerycznych modeli pogody, maksymalna prędkość wiatru w porywach w czwartek (17.02.2022) około południa w pasie od Ziemi Lubuskiej po Mazowsze może osiągać 100-115 km/h! Tak duża prędkość wiatru będzie występowała zwłaszcza podczas przechodzenia stref przelotnych opadów konwekcyjnych, a tym bardziej burz. Niestety, zjawiska konwekcyjne przez większość dnia mogą zdarzać się na przeważającym obszarze kraju” – informują Łowcy Burz.

Dodają, że „wiatr związany z niżem #Dudley osłabnie dopiero w nocy z czwartku na piątek, gdy jego ośrodek zacznie się wypełniać i odsuwać od Polski

Co do niżu Eunice, to obecnie pod uwagę brane są dwa warianty – „pierwszy z nich zakłada przejście ośrodka niżowego przez północ Polski (jest to wersja skrajnie niebezpieczna dla południa i centrum naszego kraju), a drugi przejście ośrodka niżowego nad wodami Bałtyku (wtedy bardzo silne porywy wiatru związane z bardzo dużym gradientem barycznym objęłyby jedynie Pomorze i Warmię)”.

„W obydwóch wariantach główne uderzenie wiatru rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę (18/19.02.2022) i będzie trwało przez większą część soboty. Wichura będzie się stopniowo przemieszczać z zachodu na wschód” – czytamy na profilu.

W przypadku wystąpienia pierwszego wariantu „najsilniejszy wiatr prognozowany jest przed południem i około południa w centrum i na wschodzie Polski. Jego maksymalna prędkość w porywach w zależności od modelu obliczana jest na 110-130 km/h”.

Jeśli natomiast trafnym przewidywaniem okaże się drugi wariant, to „wichura zacznie słabnąć już wczesnym popołudniem i będzie dość szybko oddalać się od naszego kraju w kierunku Litwy, Łotwy i Rosji. Maksymalna prędkość wiatru w porywach nad lądem wyniosłaby wtedy 100-115 km/h, a nad wodami morskimi do ok. 130 km/h”.

Polscy Łowcy Burz zaznaczają, że w „przypadku przejścia jednego, jak i drugiego niżu należy oczekiwać powstania dużych szkód materialnych, licznych i długich awarii energetycznych oraz poważnych problemów komunikacyjnych”.

Autorzy zalecają, by do nadchodzącej złej pogody odpowiednio się przygotować. Chodzi o zabezpieczenie mienia, pamiętanie o naładowaniu baterii w telefonach, wymianie baterii w latarkach – tak, aby w przypadku awarii móc np. zadzwonić po pomoc. Dodatkowo apelują, by w czasie wichur nie wychodzić bez potrzeby na zewnątrz.