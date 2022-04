Poseł Konfederacji i prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke złożył na swoim youtubowym kanale życzenia wielkanocne wszystkim Polakom. „Rządowi brakuje pieniędzy, ale to się może dobrze skończyć” – mówił JKM.

„Wielkanoc wiąże się w Polsce z wiosną. Wiosna powinna już nadchodzić, ale na razie jej nie widać” – zaczął swoją wypowiedź Janusz korwin-Mikke.

„Na razie przedwiośnie nas żegna, ale Wielkanoc jest liczona wg innego kalendarza, wiec już jest Wielkanoc. Święcimy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa czyli odrodzenie się wszystkiego. Całe zżycie chrześcijańskie zaczyna się od odrodzenia. Potem jest lany poniedziałek, żeby wszystkich otrzeźwić, a potem już się bierzemy do roboty.”

„Żyjemy w ciekawym okresie. Cała Unia Europejska powoli się topi, to że my się topimy względnie wolno to nie jest żadna radość, bo my jesteśmy mocno przywiązani do tego trupa. Na wschodzie nowopowstający naród ukraiński walczy z Rosjanami – to wyraźne jakieś wariactwo, że jest ta wojna, którą Rosjanie zrobili. Niestety na nas się to skupia” – mówił JKM.

„Nie rozumiem dlaczego normalne narody robią ogromne pieniądze na wojnie a my do niej dokładamy. Mam nadzieję, że to się zmieni.”

„Musimy dokonać pewnego odrodzenia. Potrzebujemy kontrrewolucji kulturalnej. Musimy wrócić do naszych normalnych obyczajów np. od porządnego śmigusa-dyngusa zaczynając, do normalnych europejskich wartości, do polskich obyczajów, bo każdy naród wnosi w kulturę europejską i światową co ma najlepszego. Jedni jeżdżą do Hiszpanii oglądać walki byków, no to do nas mogą jeździć żeby oglądać śmigus-dyngus. Cos trzeba robić z życiem a nie tak pomału z Unią Europejską umierać.”

„Życzę wszystkiego najlepszego, żebyśmy się odrodzili, żeby nastąpiła kontrrewolucja, żebyśmy przestali wierzyć w te głupoty rozsiewane przez komunistów i socjalistów, którzy opanowali UE, żebyśmy wrócili do normalności. 'Niech prawo zawsze prawo znaczy a sprawiedliwość sprawiedliwość’ – a nie sprawiedliwość społeczną – po to, żebyśmy mogli wreszcie żyć w normalnym świecie.”

„Całkiem możliwe, że już ten rok spowoduje dużą zmianę. Nic tak znakomicie nie uczy rozumu jak bankructwo a w tej chwili cała biała cywilizacja jest zbankrutowana. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi, może za miesiąc a może za trzy, cztery lata – nikt tego nie może przewidzieć, ale nic tak nie uczy rozumu jak brak pieniędzy.”

„Miejmy nadzieję, że to że brakuje pieniędzy rządowi, to się może dobrze skończyć. Nie martwy się, ale cieszmy się, jest piękna pora żeby się cieszyć wiec wszystkiego najlepszego życzę” – zakończył swoje życzenia Janusz Korwin-Mikke.

Źródło: yt/ Janusz Korwin-Mikke