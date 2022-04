Zginął kolejny rosyjski wysokiej rangi wojskowy – gen. dyw. Władimir Frołow. Jego śmierć potwierdził mer Petersburga.

Frołow był zastępcą dowódcy 8. armii Rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego, która stacjonowała w pobliżu Mikołajowa. Wcześniej zginął także jej dowódca, gen. Andriej Mordwiczew.

Frołow na froncie zginął na początku tego tygodnia. W sobotę w Petersburgu wyprawiono jego pogrzeb.

W ceremonii pogrzebowej udział wziął mer Petersburga Aleksander Begłow. Jego zdaniem, Frołow „poniósł odważną śmierć” w bitwie z „ukraińskimi nacjonalistami”.

– Poświęcił swoje życie, aby dzieci, kobiety i starsi w Donbasie nie słyszeli już wybuchów bomb. To prawdziwy patriota, bardzo odważny człowiek, który do końca uczciwie wypełniał swój wojskowy i ludzki obowiązek – mówił zgodnie z rosyjską propagandą Begłow.

Frołow został pochowany na historycznym cmentarzu Serafimowskim w St. Petersburgu.

Według ukraińskich mediów, Frołow jest ósmym rosyjskim generałem, który stracił życie od rozpoczęcia wojny przez Rosję.

Major General Vladimir Frolov, the deputy commander of the Southern Military District's 8th Combined Arms Army, was killed in Ukraine and buried in St. Petersburg today.https://t.co/XSNgudyEvZhttps://t.co/rAJRcYsDBDhttps://t.co/WHaAWG23gJhttps://t.co/ImGeK2ABxT pic.twitter.com/PZPUhVXMLw — Rob Lee (@RALee85) April 16, 2022

Ukraine has killed another russian general. Major General Vladimir Frolov, deputy commander of the 8th Guards Combined Arms unit, was given a military funeral in St Petersburg earlier today. pic.twitter.com/8drRkBH0C5 — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) April 16, 2022