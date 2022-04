Rosjanie pochwalili się zdobyczami z Doniecka, stolicy obwodu donieckiego.

Z filmu wynika, że w ręce Rosjan wpadły m.in. brytyjskie wyrzutnie NLAW czy szwedzkie oraz polskie granatniki przeciwpancerne – odpowiednio AT-4 i RPG-76 Komar.

Na poniższym filmie widać jedną sztukę polskiego granatnika – to ten pierwszy od lewej.

🇷🇺🇺🇦⚡️Handful of anti-tank weapons captured by the Russians in Donetsk region including Swedish AT-4, UK-provided NLAW, Ukrainian RK-3 Corsar. pic.twitter.com/FLQpDZYP9x

RPG-76 Komar powstał w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce w latach 70. ubiegłego stulecia.

Na wyposażenie wojska trafił w latach 80., ale w drugiej połowie lat 90. granatniki zostały wycofane z uzbrojenia i zmagazynowane z uwagi zwiększenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i brak samolikwidatora.

W ramach pilnej potrzeby trafiły jednak na wyposażenie Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku oraz w Afganistanie, gdzie były używane jako broń wsparcia.

12 marca 2022 roku w mediach społecznościowych opublikowano film z szkolenia w obsłudze tego granatnika żołnierzy ukraińskich. Liczba przekazanych granatników, ani termin dostawy nie został ujawniony.

#Ukraine: Another gift from NATO; UA forces training with newly delivered RPG-76 Komar single-use RPG, made in Poland in great quantities during the Cold War.

Though these aren't very effective against modern Russian MBT, they would still work against structures & light armour. pic.twitter.com/yjycel94uJ

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 12, 2022