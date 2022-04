Film został udostępniony w sieciach społecznościowych. Ma zapewne ukrócić spekulacje o losie marynarzy z zatopionego okrętu, jednak nie jest to z pewnością cała załoga.

Ministerstwo oświadczyło w krótkim komunikacie: „Naczelny dowódca marynarki wojennej admirał Nikołaj Jewmenow i dowódca Floty Czarnomorskiej spotkali się z załogą krążownika Moskwa w Sewastopolu”.

Dodano, że ów admirał „poinformował załogę krążownika, że oficerowie, kadeci i marynarze będą nadal służyć w marynarce wojennej”. Nie poinformowano, czy „oficerowie, kadeci i marynarze” z tego faktu są zadowoleni…

Są to jednak pierwsze zdjęcia, na których można zobaczyć członków załogi Moskwy od czasu jej zatonięcia w czwartek. Rosja nadal twierdzi, że ten okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej zatonął w wyniku… pożaru spowodowanego wybuchem amunicji.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) April 16, 2022