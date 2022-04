Konszenkow poinformował, że według niego „jedyną szansą na uratowanie życia jest dobrowolne złożenie broni i poddanie się”. Trzeba jednak dodać, że Rosjanie jużwcześniej informowali o przejęciu kontroli nad miastem.

Do okrążenia miasta doszło 11 marca. Bronić go miały 36. samodzielna brygada piechoty morskiej, 109. brygada obrony terytorialnej, 503. samodzielny batalion piechoty morskiej, kompania 53. brygady zmechanizowanej, jednostki 17. brygady przeciwpancernej oraz formacje „Azow”, „Ajdar” i „Prawy Sektor”.

Te ostatnie nazywane są przez Rosjan jednostkami „nazistów”. Konaszenkow mówił także o „zagranicznych najemnikach”. Całkowitą liczbę obrońców ocenił na „około 8100 osób”. Według rzecznika „1464 osoby już się poddały, a liczba ta stale rośnie”.

Dodał jednak, że „łączna liczba ukraińskich żołnierzy, nazistów i najemników z zagranicy, którzy schronili się w Azowstalu, nie przekracza 2,5 tys. osób”. Świadczy to, że opór mimo wszystko trwa. W przypadku tych obrońców nie mogą oni specjalnie liczyć na „łaskę” Rosjan, o czym świadczy epitet „nazistów” i nagłaśniany cel w postaci „denazyfikacji” Ukrainy.

Los obrońców Mariupola jest wyjątkowo ważny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ich unicestwienie zerwie jakiekolwiek negocjacje z Rosjanami.

Russia now appears to control Mariupol…after destroying it. https://t.co/EUFLGb0pJY

— Jim Roberts (@nycjim) April 16, 2022