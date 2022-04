W wyniku wojny na Ukrainie i gwałtownie rosnącej inflacji rząd Borisa Johnsona zaprezentował w zeszłym tygodniu nową strategię bezpieczeństwa energetycznego. Ma ona przyspieszyć rozwój energii jądrowej i energii odnawialnych.

W tym programie znalazł się także postulat rozwoju wydobywania węglowodorów na Morzu Północnym i właśnie ten punkt nie spodobał się przede wszystkim organizacjom ekologicznym. Rząd brytyjski wyszedł tu naprzeciw rosnącej presji na ropę i gaz, których ceny zwyżkują po wybuchu wojny na Ukrainie.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii „tysiące” demonstrantów „zajęły” po południu dzielnicę Marble Arch w stolicy. Niedaleko Hyde Parku odbywały się ich happeningi i potępienie m.in. koncernu Shella.

Policja usuwała m.in. aktywistów z organizacji ekologicznej Extinction Rebellion z dachu cysterny w Londynie, która zablokowała tam ulicę. Udział w tej akcji brał m.in. Etienne Stott, mistrz olimpijski w slalomie kajakowym z 2012 roku.

Stott mówił, że „rząd również powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje decyzje, które niszczą zdolności naszej planety do wspierania ludzkiej cywilizacji”. Policja zatrzymała sześć osób.

Była to kolejna akcja tej organizacji. W piątek doprowadzili do zablokowania słynnego mostu Tower Bridge i trzech innych mostów. Na początku tygodnia wtargnęli na tereny Shella. Blokowali składy ropy. Aktywistka Emma Smart rozpoczęła z kolei strajk głodowy.

Extinction Rebellion Olympic gold-medal winning canoeist Etienne Stott is among several climate change activists who have climbed on top of an oil tanker in central London as part of continued protests against the fossil fuels.

Gold medal-winning canoeist Etienne Stott and sailor Laura Baldwin had glued themselves to the top of the tanker, Extinction Rebellion said. Question- how did they get to their Olympic venues? Say na more! Prats! https://t.co/mduPFv2aAR

— St Tropez (@SaintCroal) April 16, 2022