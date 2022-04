Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i lider Konfederacji, pisze w swoich mediach społecznościowych, że na religii chrześcijańskiej oparta jest nasza cywilizacja i dlatego powinniśmy ją kultywować.

– Św.Paweł napisał do Koryntian: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara”. Wiara jest sprawą prywatną – religia: nie. Na religii chrześcijańskiej oparta jest cywilizacja, która panowała nad całym światem. Zaprzeczanie Zmartwychwstaniu jest więc wielkim błędem! – uważa Janusz Korwin-Mikke.

Św.Paweł napisał do Koryntian: "Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara". Wiara jest sprawą prywatną – religia: nie. Na religii chrześcijańskiej oparta jest cywilizacja, która panowała nad całym światem. Zaprzeczanie Zmartwychwstaniu jest więc wielkim błędem! pic.twitter.com/T5Dkf6T3c6 — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) April 17, 2022

– Będąc w Jeddzie spytałem Araba, jak to jest, że u nich 99% ludzi wierzy w Boga? Wzruszył ramionami i odpowiedział: „Jeśli chcesz, by żona Cię zdradzała, a dzieci nie były posłuszne – to mów im, że Boga nie ma!”. Chrystus „zstąpił do Piekieł” – i to jest dowód, że Piekło istnieje! – pisze legendarny wolnościowiec.

Dalej Korwin wyjaśnia: – Prostak przez „Boga nie ma” rozumie, że nie ma Piekła, więc można kraść, rabować, mordować i gwałcić do woli. Mieszko I po coś nas ochrzcił. Dla niedowiarków istniała kara śmierci. Zanik wiary w Boga i zniesienie KŚ oznacza nieuchronny, widoczny dziś wyraźnie, upadek cywilizacji.