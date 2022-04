Praga poinformowała, że do tej pory przyznała ukraińskim uchodźcom blisko 294 tys. specjalnych wiz pobytowych. W ostatnich dniach liczba uchodźców jednak maleje.

W Wielką Sobotę wydano 1005 wiz, czyli o 1300 mniej, niż tydzień wcześniej. Takie dane podało czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w niedzielę 17 kwietnia rano.

Minister Vít Rakušan stwierdził, że ogólna liczba uchodźców ukraińskich w Czechach ustabilizowała się na poziomie około 300 000. Według niego uchodźcy nie tylko przybywają, ale też część z nich opuszcza Czechy.

Według ministerstwa zdecydowana większość ukraińskich uchodźców, ponad trzy czwarte, to kobiety. Reszta to na ogół dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia.

Chociaż Czechy nie graniczą z Ukrainą, to od początku wojny odbierają część uchodźców m.in. z Polski i Słowacji. Jeszcze przed 24 lutego w kraju tym mieszkała duża kolonia ukraińska, która stanowiła oparcie dla wielu nowo przybyłych. Jeszcze w marcu Praga liczyła się z tym, że do Czech może wjechać nawet do 450 tys. obywateli Ukrainy.

Źródło: Radio Praga