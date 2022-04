Prezes partii KORWiN i lider Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, znany jest z tego, że wiele jego prognoz, szczególnie tych dotyczący polityki, się sprawdziło. Teraz polityk przypomina o tym, jaką w listopadzie zeszłego roku przewidywał inflację na kwiecień 2022. Nie są to najpozytywniejsze przewidywania.

– Kończy się kwiecień – przypominam moją przepowiednię z listopada, że w kwietniu inflacja wyniesie 15%. Rządy „katolickich komuchów Kaczyńskiego” będą to jeszcze ukrywać czas jakiś – stwierdza Janusz Korwin-Mikke w swoich mediach społecznościowych.

– Ciekawe, czy nie wrócą do starej śpiewki lewaków, że inflacja to w gruncie rzeczy dobrodziejstwo? – zastanawia się dalej prezes partii KORWiN i lider Konfederacji.

— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) April 19, 2022