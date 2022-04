Gościem Konrada Piaseckiego w TVN24 był „minister pandemii” Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia był pytany m.in. o to, czy mamy już w Polsce koniec mniemanej pandemii.

– Pamiętajmy, że głównym problemem nie jest to, czy ktoś jest zakażony, tylko jaka jest dolegliwość, ciężkość przebiegu – mówił Niedzielski, odnosząc się do zmniejszonej skali testowania.

– Monitorujemy sytuację, która ma miejsce w szpitalach. Jak mniej więcej na koniec marca patrzyliśmy, ile było tych hospitalizacji i było ok. 4 tys. My teraz raz na tydzień czy dwa razy w tygodniu monitorujemy – mamy tych hospitalizacji ok. 1600. Więc widać, że nie ma takiej sytuacji epidemicznej, która by generowała przypadki do leczenia szpitalnego, czyli to też pokazuje już bardziej obiektywnie, bez konieczności wykonywania tych testów, że po prostu mamy mniej przypadków – przyznał.

„Minister pandemii” stwierdził również, że „na pewno jesteśmy w innej sytuacji, tzn. mamy narzędzia walki”.

– Jeżeli cofniemy się w czasie, to pamiętamy, że w zasadzie można było jedynie zachować dystans, nosić maseczkę i dezynfekować rękę, a teraz pojawiły się szczepienia, które spowodowały fundamentalną, rewolucyjną zmianę, bo mogliśmy jednak się zabezpieczyć, a szczególnie grupy ryzyka zabezpieczyć. Cały czas jednak przechorowywaliśmy, czyli też te przeciwciała powodowały, że jesteśmy o wiele bardziej odporni. No i wreszcie też zaczęły pojawiać się leki. One może jeszcze nie mają takiej skuteczności, która by nas zadowalała, ale to nasze instrumentarium obrony jest zupełnie inne – wyliczał.

Niedzielski zaznaczył jednak, że „to nie jest absolutnie sytuacja, że to już jest koniec, ale to jest sytuacja, w której możemy się czuć o wiele bardziej komfortowo, bo mamy realne narzędzia walki”.

– Jeżeli pan się mnie pyta, czy to już jest koniec covidu – nie. Ten covid będzie nam cały czas towarzyszył i prawdopodobnie musimy też z pewnym takim niepokojem patrzeć na wrzesień, czy pojawi się zagadnienie sezonowości – zapowiedział „minister pandemii”.

– To nie jest tak, że to znika z naszej przestrzeni. My po prostu lepiej potrafimy się tym zająć – dodał.

Pytany, kiedy zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii, Niedzielski odparł, że „rzeczywiście prowadzimy tutaj bardziej analizy prawne, bo bardzo dużo legislacji zostało wprowadzonej w nawiązaniu do stanu epidemii”. – Chcemy wykonać taki krok, żeby ten stan epidemii zmienić na stan zagrożenia epidemicznego – ujawnił.

– Na pewno decyzje na ten temat będziemy podejmowali w kwietniu, bo w tej chwili prowadzimy analizy prawne, jakiego typu regulacje są po prostu związane ze stanem epidemii – dodał „minister pandemii”.

Źródło: TVN24