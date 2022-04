Burger King postanowił wykorzystać symbolikę Wielkiego Tygodnia do swoich celów. Na hiszpańskich ulicach pojawiły się billboardy i plakaty z bluźnierczymi reklamami. Umieszczono tam słowa Jezusa wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy. Miało to wypromować… wegetariańskiego hamburgera.

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Który nie ma mięsa” – można było przeczytać w reklamach. Na innych natomiast umieszczono hasło „ciało z mojego ciała” – z tym, że słowo „ciało” zastąpiono „warzywem”.

WOW, no wonder #BoicotBurgerKing is trending. They straight blasphemed Jesus Christ while at the same time putting me on the veggie burgers are really human flesh and Soylent Green being set in 2022 coming to pass train. Let's put this in English #BoycottBurgerKing pic.twitter.com/kw2SDJetDd

— Steven Casper (@ColonelCasperUK) April 16, 2022