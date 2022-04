W nocy z poniedziałku na wtorek rozpoczęła się wielka bitwa o Donbas, która była zapowiadana już od kilku tygodni.

Russian 2S1 battery firing at Ukrainian positions in Donbas pic.twitter.com/CZu6Vnk4Nq

W nocy doszło do ostrzału Mikołajowa. W stolicy Ukrainie, Kijowie, rozbrzmiały syreny przeciwlotnicze.

Heavy explosions are heard in #Mykolaiv . There are reports of a missile strike. pic.twitter.com/gRuxCG5C5N

Pentagon poinformował, że Rosjanie na wschodzie Ukrainy ponad 70 batalionowych grup taktycznych. Według informacji Amerykanów Rosjanie przy północnej granicy z Ukrainą zgromadzili dodatkowo 22 bataliony, które pomagają w uzupełnianiu zapasów.

Ukraińskie media pisały o wymianie ognia w okolicach Doniecka.

#Donetsk region. Shooting from the "DPR" side. pic.twitter.com/wxPWZRXx5S

Pojawiły się także doniesienia o planach desantu rosyjskiej piechoty morskiej w pobliżu okupowanego Mariupola.

„Nie możemy tego [informacji o szykowanym desancie – red.] niezależnie potwierdzić, ale nie możemy też zaprzeczyć” – podaje Pentagon.

Główne wysiłki wojsk rosyjskich są skoncentrowane na na próbach stłumienia obrony w obwodach ługańskim i donieckim.

„Wróg stara się kontynuować działania ofensywne we wschodniej strefie operacyjnej w celu ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, a także utrzymania korytarza lądowego z tymczasowo okupowanym Krymem” – donosi Sztab Generalny o opublikowanym rano komunikacie.

The Institute for the Study of War publikuje mapy rosyjskiej ofensywy na Ukrainie:

#Russian forces began a new phase of large-scale offensive operations in eastern #Ukraine on April 18 likely intended to capture the entirety of #Donetsk and #Luhansk oblasts.

Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/l7qg7yx6rQ pic.twitter.com/6TgKOoVaMN

