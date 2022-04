„The Siberian Times” podaje, że najmłodszy żołnierz rosyjski, który zginął podczas agresji na Ukrainie, to Roman Akimow.

Chłopak pochodził z z Kraju Krasnojarskiego leżącego Syberii środkowej. Na zdjęciach, które opublikował serwis widać, że żołnierz nie wyglądał jeszcze nawet jak mężczyzna.

Akimow został wcielony do wojska niedawno – w grudniu 2021 roku. Nie miał jeszcze żadnego doświadczenia.

Na jednym z opublikowanych zdjęć, chłopak pozuje ze swoją mamą.

Roman Akimov, 18, the youngest known serviceman to die in Russia’s 'special military operation' in Ukraine. He was identified by DNA. Roman was conscripted from Krasnoyarsk region, Central Siberia, in December 2021 pic.twitter.com/qQXaLy9N7Q

— The Siberian Times (@siberian_times) April 18, 2022