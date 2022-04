Wygląda na to, że oswobodzenie regionu kijowskiego z rosyjskich agresorów dało Ukraińcom silny impuls do powrotów.

Wg danych ukraińskich region kijowski razem ze stolicą był terenem, z którego pochodziło najwięcej uchodźców.

Dane z punktów granicznych wydają się to potwierdzać – po wyparciu Rosjan z terenów obwodu kijowskiego więcej Ukraińców zaczęło wracać do swojego kraju niż go opuszczać.

Na polsko-ukraińskiej granicy więcej osób wyjeżdża na Ukrainę niż z niech przybywa już kolejny dzień z rzędu.

Dane polskiej Straży Granicznej dot. osób przekraczających polsko-ukraińską granicę nie pozostawiają wątpliwości:

15 kwietnia PRZYBYŁO: 24,4 tys. WYJECHAŁO: 25,1 tys.

16 kwietnia PRZYBYŁO: 19,2 tys. WYJECHAŁO: 22 tys.

17 kwietnia PRZYBYŁO: 17,3 tys. WYJECHAŁO: 19,3 tys.

#Pomagamy🇺🇦 Od 24.02 do🇵🇱wjechało z🇺🇦2,816 mln os.

Wczoraj tj.17.04 #funkcjonariuszeSG odprawili 17,3 tys. podróżnych-spadek o 10% w porównaniu z dniem wcześniejszym(19,2 tys).

Dziś do godz.07.00 rano-3,8 tys.,spadek o 9%.

W dn.17.04 z🇵🇱do🇺🇦wyjechało 19,3 tys.osób. pic.twitter.com/LJh28O7vmF — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 18, 2022

Ukraińskie służby także zauważyły ten trend.

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy poinformowała w poniedziałek, że od 24 lutego na Ukrainę powróciło ponad milion osób.

Rzecznik prasowy ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko powiedział, że 16 kwietnia, po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny na pełną skalę, na Ukrainę wjechało więcej osób niż wyjechało.

Niestety wg najnowszych informacji ruszyła rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy, a to może przyczynić się do powstania nowej fali uchodźców wojennych.

Źródło: Straż Graniczna / Ukraińska Prawda