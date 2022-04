W Kościele katolickim trwa Oktawa Wielkanocy. Każdy jej dzień, podobnie jak Niedziela Zmartwychwstania, ma rangę uroczystości. Dlatego też w tym czasie nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.

Zaznaczył, że w Kościele katolickim „Oktawa Wielkanocy to najstarsza i najważniejsza oktawa roku liturgicznego”. – Jest to czas przeżywania radości ze Zmartwychwstania Chrystusa – powiedział ks. Gęsiak.

Wyjaśnił, że „jak sama nazwa wskazuje jest to osiem dni i obchodzi się je jak jedną uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego”. – Każdy dzień Oktawy Wielkanocy, podobnie jak Niedziela Zmartwychwstania, ma rangę uroczystości. Dlatego w tym czasie nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – wskazał rzecznik KEP.

Przypomniał, że „Oktawa Wielkanocy kończy się w II Niedzielę Wielkanocną (w tradycji zwanej białą), kiedy obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego”.

Po reformie przeprowadzonej przez papieża Piusa XII, kontynuowanej także przez papieża Jana XXIII, w Kościele katolickim przetrwały jedynie dwie oktawy: Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Z czego jedynie ta druga ma tzw. pierwszą rangę, czyli znosi wszystkie inne święta i posty, zachowując charakter uroczystości liturgicznej.

Rzecznik KEP przypomniał, że okres wielkanocny w Kościele katolickim nie kończy się jednak wraz z końcem Oktawy, ale trwa aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W sumie jest to 50 dni.

W okresie wielkanocnym, czyli od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego, zamiast modlitwy „Anioł Pański” o godz. 12.00, odmawia się tradycyjnie modlitwę Regina Coeli, co oznacza dosłownie „Królowo Nieba, wesel się”. Są to pierwsze słowa antyfony ku czci Najświętszej Maryi Panny.

