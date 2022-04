Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był gościem w „Kwadransie politycznym” TVP1. Pisowski polityk odniósł się do doniesień o możliwych przedterminowych wyborach.

Plotki o przedterminowych wyborach pojawiają się co kilka miesięcy, od kiedy tylko Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w Polsce.

Może być to spowodowane tym, że swoje pierwsze rządy partia Jarosława Kaczyńskiego zakończyła właśnie w ten sposób.

Teraz doniesienia o planowanych wyborach pojawiają się zawsze wtedy, gdy jest jakiś kryzys w PiS-ie, w rządzie lub pojawia się jakiś kryzys w Polsce.

Dodatkowo o przedterminowych wyborach zaczyna się mówić także, gdy PiS-owi rośnie w sondażach, bo Kaczyński miałby chcieć to rzekomo wykorzystać, do umocnienia pozycji partii.

Radosław Fogiel w TVP odniósł się do tego typu plotek.

– Powtarzamy to wielokrotnie, ostatnio nawet pytany w wywiadzie mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński. Planem rządzącej większości, Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie jesienią przyszłego roku. Nie ma ani żadnych przesłanek do tego, żeby je przyśpieszać, byłoby to bardzo niewłaściwie, żeby trafić stabilność polityczną w sytuacji w której jesteśmy, w której toczy się wojna za naszą wschodnią granicą – powiedział pisowski polityk w „Kwadransie politycznym”.

Źródło: TVP1