Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz wprost powiedział, że jego formacja polityczna nie ma nic do zaproponowania osobom, które chcą żyć z zasiłków.

Partie głównego nurtu prześcigają się w obietnicach socjalnych i rozdawnictwie. Konfederacja nie chce dołączać do tych populistycznych haseł i jako ugrupowanie zrzeszające wolnościowców mówi otwarcie, że miłośnikom zasiłków socjalnych nie ma nic do zaoferowania.

W programie na kanale „Świat Rolnika” Sośnierz został zapytany, czy widzi szansę na przejęcie jakiejś części elektoratu na przykład Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Konfederacji ma pełną świadomość, że na elektorat roszczeniowo-socjalny nie ma najmniejszych szans.

– Nie jesteśmy w stanie obiecać ludziom, którzy są nastawieni na to, że będą dostawali pieniądze za nic nie robienie, czegoś atrakcyjnego. Dla tych ludzi nie mamy oferty – nie ukrywał Sośnierz.

Zapowiedział, że jeśli Konfederacja będzie kiedyś decydować o kierunku polityki państwa polskiego, to fani życia z zasiłków będą mieli w życiu bardzo ciężko.

– „Weźcie się do roboty!” – to jest nasza oferta dla tych, którzy chcą żyć z zasiłków – wprost wyartykułował Sośnierz.

