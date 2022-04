Amerykanie wysyłają na Ukrainę nowy typ drona, którego technologia jest tak tajna, że nie ma jeszcze żadnych zdjęć tego sprzętu. To „Phoenix Ghost”, czyli „Duch Feniksa”.

Jak przekazał w wydanym komunikacie rzecznik resortu John Kirby, nowe dostawy ciężkiej artylerii pozwolą, wraz z ogłoszonymi tydzień wcześniej 18 haubicami, na wyposażenie pięciu batalionów.

Poza artylerią w pakiecie znalazło się „ponad 121” dronów taktycznych Phoenix Ghost oraz „sprzęt polowy i części zamienne”. Jak wyjaśnił Kirby, nowe bezzałogowce są podobne do wysłanych wcześniej dronów-kamikaze Switchblade i służą głównie do eliminowania artylerii wroga. Dodał, że zostały one szybko opracowane przez amerykańskie siły powietrzne w odpowiedzi na konkretne wymagania Ukraińców.

– Stany Zjednoczone kontynuują też pracę z sojusznikami i partnerami, by zidentyfikować i dostarczyć Ukrainie dodatkowe zdolności. USA nadal będą używać wszystkich dostępnych narzędzi, by wspierać Siły Zbrojne Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji – zadeklarował rzecznik Pentagonu.

„Duch Feniksa”, którego dostaną Ukraińcy to, jak piszę RMF 24, sprzęt, który „przypomina tzw. drony Switchblade. „Switchblades to miniaturowe drony, które początkowo startują bez celu. Następnie przez dłuższy czas mogą krążyć nad ziemią, gdzie czekają na cel do zaatakowania”.

– Podczas rozmów z Ukraińcami na temat ich wymagań uznaliśmy, że ten konkretny system będzie bardzo dobrze odpowiadał ich potrzebom, zwłaszcza we wschodniej Ukrainie – powiedział rzecznik Pentagonu.

Źródło: PAP, RMF 24