Brytyjski premier Boris Johnson otwarcie przyznał, że eksperci z Wielkiej Brytanii szkolą ukraińskich żołnierzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas wizyty w Indiach premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ujawnił, że ukraińskie wojska są szkolone na Wyspach w zakresie używania pojazdów opancerzonych. Na tym jednak nie koniec. Przyznał też, że szkolenie ukraińskich żołnierzy z zasad używania broni przeciwlotniczej Brytyjczycy przeprowadzają na terytorium Polski.

– Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie użycia obrony przeciwlotniczej i w Wielkiej Brytanii w zakresie użycia pojazdów opancerzonych – przyznał w rozmowie z dziennikarzami podróżującymi z nim do Indii Johnson. Brytyjski premier udał się do New Delhi z zamiarem namówienia premiera Narendra Modiego do rozluźnienia stosunków z Rosją.

Do sprawy szkolenia ukraińskich żołnierzy odniósł się także sekretarz prasowy Johnsona. Doprecyzował on słowa swojego szefa, podkreślając, że obecnie w Wielkiej Brytanii przebywa „kilkudziesięciu” z nich. Szkolenia z zakresu obsługi pojazdów wojskowych przekazanych przez Wielką Brytanię Ukrainie miały rozpocząć się w tym miesiącu. Chodzi o 120 opancerzonych wozów patrolowych, w tym Mastiffa, który to może być używany jako pojazd rozpoznawczy lub patrolowy. Oprócz tego Ukraińcy mają się także uczyć obsługi karetki Samarytan oraz opancerzonych pojazdów zwiadowczych Sultan i Samson.

Rzecznik Johnsona oświadczył również, że Wielka Brytania i jej sojusznicy dostarczają ukraińskim żołnierzom nowe rodzaje sprzętu, którego mogli wcześniej nie używać. – Rozsądne jest, aby przeszli odpowiednie szkolenie, aby jak najlepiej z niego korzystać – dodał.

