Kolejny dzień utrudnień dla pasażerów Polregio. Na tory nie wyjechały kolejne pociągi. W niektórych miejscach zorganizowano komunikację zastępczą. Wszystko przez braki pracowników, którzy m.in. masowo idą na L4. Spółka zapowiada strajk generalny na 16 maja.

Dolny Śląsk

Wieczorny pociąg relacji Wrocław – Kluczbork, obsługiwany przez Polregio, nie zrealizuje w piątek połączenia. Przewoźnik zapewnił komunikację zastępczą – poinformował w piątek rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Polregio S.A. Andrzej Piech.

Jak przekazał, zgodnie z danymi na godzinę 11 w piątek, tylko jedno połączenie przewoźnika nie zostanie zrealizowane. Chodzi o skład relacji Wrocław – Kluczbork, który ze stolicy Dolnego Śląska miałby wyjechać o godz. 21:42. – Dla pasażerów odwołanego pociągu zapewniamy komunikację zastępczą – powiedział Piech. Rzecznik dodał, że sytuacja związana z odwoływaniem połączeń Polregio w ciągu dnia może ulec zmianie.

Podlasie

Cztery pociągi Polregio nie odjadą w piątek w Podlaskiem, a za 10 kolejnych pojadą autobusy zastępcze – wynika z przedpołudniowych danych Polregio dla pasażerów. Powód- brak obsady pracowników.

Odwołany był poranny pociąg Kuźnica Białostocka-Białystok. Nie pojadą też popołudniowe pociągi z Białegostoku do Kuźnicy (godz. 15:58) oraz Kuźnica-Sokółka (18:25) oraz wieczorny pociąg Sokółka-Kuźnica (21:13).

Zamiast pociągów, autobusy zastępcze pojadą natomiast zamiast dziesięciu pociągów na trasach Białystok-Ełk, Szepietowo-Kuźnica, Hajnówka-Czeremcha, Sokółka-Białystok, Sokółka-Kuźnica, Białystok-Hajnówka.

– Po prostu nie mamy obsady pracowników – poinformowała Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu w Białymstoku spółki Polregio.

Sytuacja zmienia się cały czas, z godziny na godzinę, dlatego Polregio informuje pasażerów planujących podróż, aby cały czas na bieżąco sprawdzali komunikaty w sprawie utrudnień, które są publikowane przez spółkę.

Warmia i Mazury

– Uruchomiliśmy dziś 15 połączeń autobusowej komunikacji zastępczej spośród 96 połączeń kolejowych. Nie mamy odwołanych połączeń, jednak są opóźnienia, nawet godzinne, ponieważ trasa kolejowa nie pokrywa się z trasą, jaką pokonują autobusy. Autobusy zajeżdżają na przystanki kolejowe – powiedziała rzecznik warmińsko-mazurskiego zakładu Polregio Anna Nowak.

Najwięcej pasażerów korzysta z połączeń między Olsztynem a Szczytnem, Olsztynem a Ełkiem przez Szczytno. Są też dwa połączenia między Olsztynem a Elblągiem, dwa między Olsztynem a Działdowem oraz jedno na trasie Korsze-Olsztyn.

Spółka podstawia zazwyczaj po jednym autobusie, a na trasach bardziej uczęszczanych – po dwa, ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ przewoźnicy mają ograniczoną liczbę autobusów – wyjaśniła rzecznik. Wskazała, że z połączeń realizowanych przez Polregio korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół i osoby do pracy.

Jak dodała, trwa ustalanie, czy podczas weekendu będzie potrzebna i w jakim stopniu zastępcza komunikacja autobusowa.

Łódzkie

25 połączeń obsługiwanych na terenie woj. łódzkiego przez spółkę Polregio zostało w piątek odwołanych – przekazała rzecznik łódzkiego zakładu spółki Anna Piotrowska. Wyjaśniła, że powodem jest absencja chorobowa maszynistów i kierowników pociągów.

– Utrudnienia spowodowane są zwolnieniami lekarskimi pracowników drużyn konduktorskich, w tym maszynistów i kierowników pociągów. W związku z zakłóceniem procesu przewozowego musieliśmy odwołać w piątek 25 pociągów – wyjaśniła.

Dodała, że zakłócenia w siatce połączeń mogą wystąpić na wszystkich liniach. Nie pojadą m.in. dwie pary pociągów – z Łodzi do Warszawa i z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania z powrotem, z Łodzi do Częstochowy, z Radomska do Częstochowy i z powrotem, oraz relacji Wieluń – Tarnowskie Góry.

Na tych trasach nie zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

– Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym prosimy pasażerów o monitorowanie sytuacji przed każdą podróżą – zaznaczyła.

Małopolska

W piątek w Małopolsce na trasę Kraków – Skawina nie wyjechało 11 pociągów Polregio, ponieważ maszyniści przedstawili zwolnienia lekarskie – poinformował dyrektor małopolskiego Polregio Andrzej Siemieński. Wprowadzono tam komunikację zastępczą.

– Sytuacja jest związana z przedstawionymi przez maszynistów zwolnieniami lekarskimi. Inni kolejarze nie wyrażają zgody na zmianę harmonogramu, na pracę w godzinach nadliczbowych, dlatego maszyniści, których nie ma w pracy, nie mogą być zastąpieni przez innych – powiedział Siemieński. Dodał, że taka sytuacja potrwa jeszcze do poniedziałku. – Co będzie dalej, to nie wiemy – przyznał.

W czwartek na małopolskie tory nie wyjechało 20 pociągów Polregio.

Strajk w Polregio

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Według Polregio, związki zawodowe w spółce domagają się podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości, to roczny koszt ok. 124 mln zł. W opinii kierownictwa spółki oznaczało by to stratę finansową dla Polregio i utratę rentowności.

W czwartkowym komunikacie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny. Wskazał, że strajk zostanie przeprowadzony „z uwagi na brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli – Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP jak i Zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu”.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Źródło: PAP