Tylko w czwartek w całej Polsce odwołano ponad 100 lokalnych połączeń kolejowych obsługiwanych przez Polregio. Powód? Sporo pracowników przedstawiło zwolnienia lekarskie i zwyczajnie zabrakło załogi. W maju kolejarze zapowiadają strajk generalny.

Rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Zakładu Polregio S.A. Justyna Grzesik przekazała PAP, że w czwartek w regionie odwołano 28 połączeń obsługiwanych przez przewoźnika.

„To są przede wszystkim pociągi kursujące na trasach Leszno – Głogów i Piła – Bydgoszcz. Utrudnienia z utrzymaniem rozkładu jazdy występują też na trasie Poznań – Inowrocław” – wskazała.

Dodała, że spośród 28 odwołanych połączeń 21 dotyczy kursów obsługiwanych przez wielkopolski zakład przewoźnika.

„Tam, gdzie jest to możliwe, przewoźnik uruchamia autobusową komunikację zastępczą, która w sytuacjach awaryjnych ma rekompensować pasażerom brak możliwości odbycia podróży pociągiem” – zaznaczyła Grzesik.

Dodała, że aktualną listę kursów odwołanych przez przewoźnika, obejmującą także piątek i sobotę, można znaleźć na stornie internetowej Polregio.

Pracownicy masowo idą na L4. Zapowiadają strajk

Jak przyznała Grzesik, na terenie Wielkopolski problemy przewoźnika z realizacją wszystkich rozkładowych połączeń zaczęły się przed Wielkanocą. „Problem dotyczy absencji chorobowej pracowników z grupy maszynistów” – wskazała.

„Mamy gorącą nadzieję, że frekwencja pracowników w najbliższych dniach pozwoli na przywracanie połączeń w rozkładzie jazdy” – dodała rzeczniczka.

W czwartek Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny.

Wcześniej rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys poinformowała PAP, że w czwartek, w skali całego kraju, na 1849 pociągów Polregio organizuje komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Powodem utrudnień są zwolnienia lekarskie pracowników – drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności.

Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r.

Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.