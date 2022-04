Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta jest w tej chwili finalizowany. Reforma ta definiuje pojęcie jakości w systemie opieki zdrowotnej. Za analizowanie jakości i wypłacanie premii za jakość odpowiedzialny będzie NFZ – poinformował „minister pandemii” Adam Niedzielski.

Podczas konferencji prasowej w Gdańsku Niedzielski powiedział, że projekt ustawy powstał we współpracy z wieloma środowiskami – m.in. akademickim, Rzecznikiem Praw Pacjenta, ale również z organizacjami pozarządowymi i ekspertami.

Jak dodał, reforma ta koncentruje się na kilku zagadnieniach. – Po pierwsze definiuje pojęcie jakości w systemie opieki zdrowotnej i to jakości rozumianej nie tylko z punktu widzenia parametrów klinicznych czy skuteczności leczenia – powiedział minister. Pod uwagę brane będzie także doświadczenie pacjenta i jakość zarządzania. – Prymusi będą finansowani w większym stopniu niż ci, którzy wypadną gorzej – dodał.

– Zagadnienie jakości jest zagadnieniem kompleksowym. Ono jest tak naprawdę obecne w wielu wymiarach. Jest i musi być obecne w wymiarze edukacji – powiedział Niedzielski.

– Razem z prof. Gruchałą i całą konferencją rektorów uczelni medycznych udało nam się wypracować nowe standardy kształcenia w zakresie komunikacji z pacjentem. Aby ten aspekt współpracy z pacjentem, tłumaczenia, empatii również był w większym stopniu eksponowany – mówił.

– Będzie on potem oceniany i mierzony w formie ankiet, które pacjenci będą wypełniali dla oceny przez płatnika, w jaki sposób realizowane są świadczenia – dodał. Centralną instytucją, która będzie odpowiedzialna za analizowanie jakości i płacenie premii będzie NFZ.

Fundamentalnym założeniem tej reformy będzie też – jak poinformował minister zdrowia – wprowadzenie tzw. no fault. – Mam nadzieję, że rok 2023 będzie tym rokiem, który upłynie pod hasłem jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta – podsumował minister.

Niedzielski był także pytany o dług zdrowotny, który jest pokłosiem mniemanej pandemii i „walki” z nią. Powiedział, że MZ podejmowało próby powrotu do normalnej diagnostyki pacjentów już w poprzednie wakacje.

– Zaproponowaliśmy program (Profilaktyka – przyp. red.) 40 plus, który niestety ze względu na pojawiające się nowe fale, nie cieszy się do tej pory popularnością. My w tej chwili pracujemy nad jego przeformułowaniem, ale chcemy cały czas motywować wszystkich do badania, do zrobienia takiego bilansu swojego zdrowia w tej epoce, w której pandemia zmienia się w endemię – przekazał Niedzielski.

– Będziemy chcieli też zaproponować taki program, który opracowujemy razem z Krajową Izbą Fizjoterapeutów – to jest „Ruch na receptę”, tak, żeby aktywować. Ruch jest oczywiście też lekarstwem i będziemy taki program kierowali do wszystkich zainteresowanych – podkreślił.

Program „Profilaktyka 40 plus” Ministerstwo Zdrowia uruchomiło 1 lipca 2021 r. W ramach programu osoby od 40. roku życia mogą zostać objęte profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, m.in. morfologię krwi, stężenie cholesterolu, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe), kreatyninę i badanie ogólne moczu, a mężczyźni mogą wykonać badanie PSA (w kierunku raka prostaty). Na stronie programu sprecyzowano, że pacjent otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Źródło: PAP