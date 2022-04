Podczas piątkowej konferencji Konfederacji w Sejmie poruszono kwestie oszczędzania, inflacji i rządowych interwencji. Poseł Dobromir Sośnierz zaapelował, żeby „rząd przede wszystkim nie szkodził”.

– Jeśli mowa o tym, co rząd mógłby zrobić w tej sytuacji, to mógłby przede wszystkim nie szkodzić. Dlaczego banki nie podnoszą tego oprocentowania lokat w sytuacji rosnących stóp procentowych, rosnącej inflacji? Dlatego że im nie zależy na pozyskiwaniu pieniędzy od obywateli – wskazał Sośnierz.

– Dlaczego nie zależy? Bo rząd karmi te banki tak różnymi źródłami emisji pustego pieniądza, tak futruje, tak napycha te banki gotówką, że one po prostu tej gotówki od Polaków nie potrzebują. Utrzymywanie nadpłynności w bankach poprzez taką agresywną politykę emisyjną państwa właśnie doprowadza do tego, że te oszczędności nie są nikomu potrzebne – wyjaśnił.

Jak dodał, „rząd sam nie rozumie istoty oszczędzania, bo rząd nie tylko wydaje więcej niż ma, cały czas zadłuża się tylko na potęgę – to się właśnie nazywa deficytem, ale też nie rozumie ludzi, którzy chcieliby oszczędzać, którzy chcieliby mieć odłożone jakieś pieniądze i tych ludzi systematycznie niszczy”.

– Apelujemy przede wszystkim o to, żeby rząd przestał szkodzić, żeby rząd zrozumiał, że to oszczędności są podstawą, powinny poprzedzać inwestycje – stwierdził. – Oszczędność to jest odłożona konsumpcja, do tego rząd powinien zachęcać, zwłaszcza w dobie inflacji rząd powinien naciskać na to, żeby obywatele mieli większe oszczędności, bo to oznacza wycofywanie pieniędzy z rynku. To jest impuls antyinflacyjny, bardzo cenny – tłumaczył Dobromir Sośnierz.

Przedstawiciele Konfederacji złożyli także interpelację do premiera rządu warszawskiego Mateusza Morawieckiego.

„Składamy interpelację z propozycjami rozwiązań, które zachęciłyby Polaków do oszczędzania. Inaczej inflacji nie pokonamy” – napisał na Twitterze Michał Wawer, załączając treść interpelacji. Znalazły się w niej cztery zasadnicze pytania.