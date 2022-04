W swoim najnowszym programie Tomasz Sommer mówi, że w Polsce pojawiła się „niespotykana na świecie forma płciowa uchodźców”. – No bo przypomnijmy, że w przypadku wojny syryjskiej […] ci uchodźcy to byli przeważnie młodzi, niewykształceni mężczyźni – stwierdził dziennikarz. Sommer zastanawia się nad konsekwencjami tej sytuacji.

Sommer zauważa, że „ta grupa może wywołać w Polsce prawdziwą rewolucję”. – Z jednej strony przesunięcie polskich kobiet w stronę prawicy, a z drugiej strony także, wbrew pozorom, wzmocnienie elektoratu prawicowego także poprzez dopuszczenie […] tych nowych kobiet, które się w Polsce pojawiły, do wyborów samorządowych – uważa Tomasz Sommer.

– Przypominam, że prawo w Unii Europejskiej taką możliwość przewiduje – wskazuje redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”.

Sommer uważa, że „ta prognoza, że jednoznacznie te kobiety zasilą elektorat lewicowy, wydaje się dyskusyjna”.

– Może być dokładnie odwrotnie. Może się okazać, że będzie to wsparcie dla sił prawicowych – stwierdził.

Ukrainki mogłyby stanowić przeciwwagę dla zlewicowanych Polek.

Tomasz Sommer poruszył również kwestię konfliktu między Polkami a Ukrainkami. Publicysta wskazuje tu, że według badań lewicowych kobiet jest dwukrotnie więcej niż mężczyzn. Sommer nazywa to zjawisko „julkizmem”.

Pomiędzy polskimi kobietami i mężczyznami powstała przepaść światopoglądowa – zostało to ujęte w wielu badaniach opinii publicznej.

Może się więc okazać, że Ukrainki, bardziej tradycyjne i mniej zlewicowane, mogą być atrakcyjniejsze dla polskich mężczyzn.

Polskie kobiety mogą być z kolei po ludzku zazdrosne – takie przypadki już się pojawiają w mediach społecznościowych. Do tej pory to głównie one wybierały partnerów, a teraz sytuacja może się odwrócić.

