Strażacy już ugasili pożar, który wybuchł w mieszkaniach na trzecim i czwartym piętrze bloku.

Wśród ofiar śmiertelnych ataku jest trzymiesięczne niemowlę. Ewakuowano 86 mieszkańców budynku. Prace na miejscu trwają.

Today, Russia was shelling my hometown Odesa. 5 killed and 18 wounded Ukrainian citizens. These are only those who were found. And most likely, there will be more. According to officials, among those killed was a three-month-old baby. pic.twitter.com/I3Gbx1AAqs

— Misha Komadovsky (@komadovsky) April 23, 2022