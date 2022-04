Działała w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Brigitte Cleroux pochodzi z prowincji Quebec w Kanadzie. Znana jest jednak z używania wielu innych nazwisk.

W styczniu przyznała się do siedmiu zarzutów, w tym do używania fałszywej tożsamości, napaści z bronią w ręku, podawania leków i zastrzyków 20 pacjentom w klinice „leczenia niepłodności”, ale też „leczenia” w klinice dentystycznej.

Sędzia sądu w Ontario Robert Wadden, uznał, że jej działania podkopały „zaufanie, jakie społeczeństwo pokłada w systemie opieki zdrowotnej”. Kilkakrotnie w ciągu ostatnich 30 lat udawało jej się zniknąć tuż przed zdemaskowaniem.

Oskarżało ją kilka kobiet, które przechodziły zapłodnienie in vitro w klinice i mówiły o swojej traumie na wieść, że były leczone przez fałszywą pielęgniarkę.

Specjalnych „błędów” owej „pielęgniarki” jednak nie stwierdzono.

Raport psychiatryczny ujawnił, że Brigitte Cleroux cierpi na zaburzenia osobowości, co jednak nie zmieniło dość wysokiego wyroku.

Brigitte Cleroux is sentenced to 7 years in prison for forging credentials and treating patients. CTV's Natalie Van Rooy reports. https://t.co/HW6hNFgyIW

— CTV News Vancouver (@CTVVancouver) April 23, 2022