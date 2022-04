– Nie wycofuję się z tych słów – powiedział Muniek Staszczyk, wokalista T.Love w Porannej Rozmowie w RMF FM. Muzyk stwierdził jakiś czas temu, że należy do jednej z trzech najbardziej dyskryminowanych grup w Europie.

Podczas wizyty u Kuby Wojewódzkiego Lider T.Love stwierdził, że myśliwi, katolicy i palacze mają w Europie „przerąbane”.

– Należę obok palaczy i myśliwych, jako katolik, do najbardziej dyskryminowanej grupy w Europie w tej chwili – stwierdził u Wojewódzkiego muzyk.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem Staszczyk próbował wytłumaczyć, o co mu chodziło.

– Wszyscy mnie za to krytykują, że to dziwne zestawienie – śmiał się wokalista.



– Mówię o tzw. nowoczesnym świecie. Nie mam nic do rozwoju i postępu, ale mam na myśli pewne „– izmy”, plemienne. Katolicy – bo obciach, palacze – bo niezdrowi, a teraz zdrowy tryb życia jest lansowany. A myśliwi? Wiesz, ja kocham zwierzęta. Ale no to w ogóle… – powiedział.

– Mordercy! – dodał Robert Mazurek.

Staszczyk powiedział, że podtrzymuje swoje zdanie. W dalszej części rozmowy opowiadał o swojej wierze i o tym, że nigdy nie zawiódł się na Jezusie Chrystusie.

Muzyk odmówił też skrytykowania Pawła Kukiza, bo przyjaźni się z politykiem-wokalistą i ma „starą zasadę podwórkową”, że „nie mówi się źle o kumplach”.

Źródło: TVN, RMF FM