Gośćmi w nowym programie portalu MyPolitics.pl byli: Beata Maciejewska z Lewicy, Zbigniew Girzyński i poseł z wolnościowego skrzydła Konfederacji – Dobromir Sośnierz.

Rozmowa dotyczyła m.in. blokady środków wypłacanych Polsce przez UE ze względu na rzekomy brak praworządności. Poseł Konfederacji skomentował tę sprawę bardzo ostro.

– Jak przychodzi do płacenia składki, to jest wystarczająca praworządność, ale jak przychodzi do dawania, to już jest niepraworządność. No to niech się, prawda, gdzieś całują. Tak. Niech se wsadzą te swoje dotacje, razem z tymi swoimi idiotycznymi dyrektywami, z tymi ślimakami-rybami, z tymi marchewkami-owocami, niech to wszystko zabierają stąd z tymi tęczowymi wytycznymi. Niech spieprzają z tym wszystkim z powrotem do Brukseli i niech nasze pieniądze mogą sobie powąchać z daleka – mówił Dobromir Sośnierz w mypolitics.pl.

– Oczywiście dawno powinniśmy to zrobić. Od dawna to mówię. Unia Europejska taka jest i inna nie będzie. Jest to dziadostwo. Jest to firma obliczona na budowanie IV Rzeszy Niemieckiej, na niekorzyść krajów sąsiadujących, a my poddajemy się temu jak głupi. Dajemy się wykorzystywać w zamian za srebrniki – mówił dalej poseł Konfederacji.

– To politycy po prostu się sprzedają jak ladacznice. Dostają od Unii Europejskiej pieniądze do rozdawania i oni mogą tymi pieniędzmi szpanować, a że Polskę to niszczy, że Polskę to osłabia, to ich to nie obchodzi. Najważniejsze, żeby oni mieli ciepły kociołek – dodał wolnościowiec.