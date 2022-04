Ksiądz odprawiający nabożeństwo w kościele w Nicei został dźgnięty nożem 20 razy. Do zdarzenia doszło w niedzielę 24 kwietnia w kościele Saint-Pierre-d’Arène. Poza kapłanem ranna została jeszcze jedna osoba.

Agresor został szybko zatrzymany. Według pierwszych ujawnionych informacji, około godziny 10 do budynku sakralnego wszedł mężczyzna, który podszedł do księdza i kilka razy go dźgnął nożem. W kościele przebywało wówczas około dziesięciu osób. W obronie kapłana stanęła 72-letnia zakonnica, która została ranna w rękę.

Ofiarą jest 57-letni ksiądz dźgnięty nożem dwadzieścia razy, ale jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Ksiądz jest Polakiem. To Krzysztof Rudzinski, który posługuje tam od 10 lat. Pomogli mu wierni obezwładniając agresora. Jeden z wiernych rzucił się na napastnika ze świecznikiem.

Dziekan ks. Gil Florini opowiedział, że „dziś rano, podczas przygotowań do Mszy św., przyszedł młody parafianin, raczej znany księdzu Krzysztofowi. Rozpoczęła się dyskusja i w pewnym momencie wyjął nóż”.

Media twierdzą że napastnikiem był 31-letni mieszkaniec niedalekiego Fréjus Kévin R. Policja nie podała, czy miał on problemy psychiczne. Podobno „spontanicznie oświadczył policji, że jest wyznania mojżeszowego i że w dniu wyborów chce zabić Emmanuela Macrona”.

„Prezydent Republiki raczej jednak nie przebywa w zakrystii” – mówił dziekan.

Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin przekazał wyrazy solidarności z parafianami i podziękował policji za szybką i skuteczną akcję.

Źródło: Valeurs