Francja wybiera prezydenta. O godzinie 8 rano w niedzielę rozpoczęła się druga tura wyborów. Tymczasem spływają wyniki z terytoriów zamorskich, które z racji różnicy czasowej, zakończyły już głosowanie. We Francji prezydent jest wybierany w powszechnych wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję z możliwością jednokrotnego jej odnowienia. Wygrany musi zebrać bezwzględną większość głosów oddanych w jednej lub dwóch turach, niezależnie od frekwencji. W drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji zmierzą się urzędujący szef państwa Emmanuel Macron i kandydatka prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Pierwsza tura wyborów odbyła się 10 kwietnia. Wygrał ją Macron z wynikiem 27,85 proc. przed Le Pen, która uzyskała 23,15 proc. głosów. Frekwencja w I turze wyniosła 73,69 proc. i była najniższa od wyborów prezydenckich w 2002 r., kiedy do urn wyborczych przyszło 71,6 proc. uprawnionych do głosowania Francuzów. Do głosowania uprawnionych jest 48,7 mln Francuzów. Około 70 tys. lokali do głosowania będzie otwartych w godzinach 8-19. W dużych miastach, jak m.in. w Paryżu, Marsylii czy Lyonie czas głosowania przedłużono do godz. 20. Le Pen wygrywa na terytoriach zamorskich Francji Tymczasem znane są wstępne wyniki z terytoriów zamorskich Francji, których mieszkańcy – z racji różnicy czasowej – głosowali w sobotę. Na Martynice, Gwadelupie, St Martin, St Barth i Gujanie zdecydowanie wygrała Le Pen. To zwycięstwo symboliczne, lecz w ogólnym rozrachunku mało prawdopodobne jest, by głosy te mogły przechylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron. 🇫🇷 Terytoria zamorskie już głosowały (różnica stref). Bez niespodzianki wygrywa MLP: Martynika 60%, Gwadelupa 70%, St Martin 55%, St Barth 60%, Gujana 65%

Na razie to szacunki, ale potwierdzone dane z największej gminy Gwadelupy to

– Macron 25,51%

– Le Pen 74,49%

Frekwencja 46,1% — Adam Gwiazda (@delestoile) April 24, 2022